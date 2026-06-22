Почему на полуострове исчез бензин - подробности топливного кризиса

22 июня 2026, 08:59
В Крыму с 21 июня 2026 года прекратили продажу топлива на АЗС
В Крыму с 21 июня 2026 года прекратили продажу топлива на АЗС
В Крыму с 21 июня 2026 года введены новые ограничения на продажу топлива. Купить бензин и дизель больше нельзя даже по талонам. Власти обещают сообщить детали позже. Следите за развитием событий.
С 21 июня 2026 года на территории Крыма полностью остановлена реализация бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Такое решение принято на фоне продолжающегося дефицита горючего, который уже несколько недель вызывает серьезные трудности для жителей и бизнеса полуострова.
Ранее, начиная с 4 июня, власти региона ввели ограничения на продажу топлива за наличный расчет. Это стало первым шагом в попытке стабилизировать ситуацию и предотвратить массовую скупку бензина. В результате, приобрести топливо можно было только по талонам, которые быстро исчезли из свободной продажи. Лимит на выдачу составлял 20 литров на одного человека, что вызывало недовольство среди автомобилистов.
Для контроля за соблюдением новых правил на каждой АЗС были организованы дежурства представителей муниципальных и республиканских органов. Они фиксировали номера автомобилей, заправляющихся по талонам, чтобы исключить злоупотребления и обеспечить равные условия для всех.
Уже 6 июня стало известно, что из-за нехватки топлива около 400 автобусов не смогли выйти на маршруты. В государственных учреждениях провели оптимизацию автопарка, сократив использование служебных машин до минимума - вплоть до одного автомобиля на министерство.
Ситуация продолжала ухудшаться, и к 21 июня власти приняли решение полностью прекратить отпуск топлива на всех автозаправках полуострова. Теперь бензин и дизель доступны только для государственных служб, отвечающих за жизнедеятельность и безопасность региона. Для частных лиц и организаций топливо стало недоступно как за наличный, так и за безналичный расчет, а также по талонам.
Власти Крыма подчеркивают, что дальнейшие шаги по нормализации ситуации будут объявлены дополнительно. Жителям и бизнесу остается только ждать новых распоряжений и надеяться на скорое восстановление поставок.
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