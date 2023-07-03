В Крыму успешно испытали необычную «Буханку»: стоимость 1 км пробега - всего 1 рубль
В результате первых ходовых испытаний электрическая «Буханка» проехала 180 километров без подзарядки, разогналась до 60 км/ч за 12 секунд и резво преодолела 25-процентный уклон. Максимальная скорость ограничена на отметке 80 км/ч. Полностью зарядить аккумулятор можно за 12 часов от бытовой сети или за 4 часа от 380 В. Директор «Эльтавра» Михаил Демурия рассказал РИА Новости, что электрокар отличается лучшей развесовкой по осям, при этом грузоподъемность машины осталась на прежнем уровне.
Опытную сборку рассчитывают запустить до конца 2023 года, а мелкосерийное производство начнется в следующем году. Стоить электрическая «Буханка» будет менее 2,9 млн рублей. По расчетам разработчиков, стоимость километра пробега у электрокара будет в 6 раз ниже, чем у версии с ДВС и составит 1,1 рубля. Они надеются, что разработка заинтересует Министерство обороны и спецслужбы для бесшумной перевозки разведгрупп.
-
06.07.2023, 08:00
В Госдуме предлагают лишать прав за опасное вождение
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий ответственность за умышленное опасное вождение. Сегодня документ внесут на рассмотрение нижней палаты парламента.Читать далее
-
06.07.2023, 07:48
Все меньше выпускников автошкол сдают экзамен по вождению с первого раза: в МВД назвали главные ошибки
Пресс-центр МВД рассказал, что после 1 марта 2023 года, когда в силу вступили поправки в ПДД, практический экзамен на права с первого раза сдали 108 тысяч человек или на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Читать далее
-
06.07.2023, 07:22
«Главный мост»: власти запустили телеграм-канал, рассказывающий водителям о пробках на Крымском мосту
Власти Краснодарского края объявили о запуске телеграм-канала «Главный мост», где будут публиковать оперативные данные о дорожной обстановке на подъезде к переправе. Информация будет полезна водителям, планирующим поездку в Крым.Читать далее
-
05.07.2023, 22:36
Купе Mercedes CLE: 380 сил под капотом и TikTok в салоне
Компания Mercedes-Benz представила сбивающее с толку купе Mercedes CLE. Автомобиль заменит в линейке сразу две модели и предложит комфорт E-Class с дизайном C-Class.Читать далее
-
05.07.2023, 21:29
Онколог объяснил, почему открытое окно автомобиля увеличивает риск заболевания раком
Жарким летом трудно удержаться от искушения прокатиться с ветерком в автомобиле с открытыми окнами. Врач-онколог объяснил, почему лучше воздержаться от соблазна и воспользоваться кондиционером.Читать далее
-
05.07.2023, 16:01
Взгляните на новый российский микрокар, который будут собирать в Петербурге
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились первые патентные изображения нового российского автомобиля L-Type, сборку которого в 2024 году наладят на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
06.07.2023, 08:00
В Госдуме предлагают лишать прав за опасное вождение
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий ответственность за умышленное опасное вождение. Сегодня документ внесут на рассмотрение нижней палаты парламента.Читать далее
-
06.07.2023, 07:48
Все меньше выпускников автошкол сдают экзамен по вождению с первого раза: в МВД назвали главные ошибки
Пресс-центр МВД рассказал, что после 1 марта 2023 года, когда в силу вступили поправки в ПДД, практический экзамен на права с первого раза сдали 108 тысяч человек или на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Читать далее
-
06.07.2023, 07:22
«Главный мост»: власти запустили телеграм-канал, рассказывающий водителям о пробках на Крымском мосту
Власти Краснодарского края объявили о запуске телеграм-канала «Главный мост», где будут публиковать оперативные данные о дорожной обстановке на подъезде к переправе. Информация будет полезна водителям, планирующим поездку в Крым.Читать далее
-
05.07.2023, 22:36
Купе Mercedes CLE: 380 сил под капотом и TikTok в салоне
Компания Mercedes-Benz представила сбивающее с толку купе Mercedes CLE. Автомобиль заменит в линейке сразу две модели и предложит комфорт E-Class с дизайном C-Class.Читать далее
-
05.07.2023, 21:29
Онколог объяснил, почему открытое окно автомобиля увеличивает риск заболевания раком
Жарким летом трудно удержаться от искушения прокатиться с ветерком в автомобиле с открытыми окнами. Врач-онколог объяснил, почему лучше воздержаться от соблазна и воспользоваться кондиционером.Читать далее
-
05.07.2023, 16:01
Взгляните на новый российский микрокар, который будут собирать в Петербурге
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились первые патентные изображения нового российского автомобиля L-Type, сборку которого в 2024 году наладят на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.Читать далее
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 1 180 000 РBMW 7 серии 2009 в Москве
- 4 870 000 РLexus RX 2018 в Москве
- 7 560 000 РMercedes GLC 2022 в Москве
- 9 210 000 РGMC Yukon 2022 в Москве
- 1 670 000 РMercedes C-класс 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий