В Крыму успешно испытали необычную «Буханку»: стоимость 1 км пробега - всего 1 рубль

Экспериментальный автомобиль построен на базе классической «Буханки» УАЗ-452 СГР. Бензиновый мотор заменили на электрическую силовую установку. Причем 80% узлов и агрегатов – российского производства. Электродвигатель закупают у производителя в Воронеже. Литиевые ячейки для батареи изготавливает завод «Энергия» в Липецке, а блок управления – компания из «Сколково». В настоящее время идет работа по импортозамещению контроллеров-инверторов и бортовых зарядных устройств.

В результате первых ходовых испытаний электрическая «Буханка» проехала 180 километров без подзарядки, разогналась до 60 км/ч за 12 секунд и резво преодолела 25-процентный уклон. Максимальная скорость ограничена на отметке 80 км/ч. Полностью зарядить аккумулятор можно за 12 часов от бытовой сети или за 4 часа от 380 В. Директор «Эльтавра» Михаил Демурия рассказал РИА Новости, что электрокар отличается лучшей развесовкой по осям, при этом грузоподъемность машины осталась на прежнем уровне.

Опытную сборку рассчитывают запустить до конца 2023 года, а мелкосерийное производство начнется в следующем году. Стоить электрическая «Буханка» будет менее 2,9 млн рублей. По расчетам разработчиков, стоимость километра пробега у электрокара будет в 6 раз ниже, чем у версии с ДВС и составит 1,1 рубля. Они надеются, что разработка заинтересует Министерство обороны и спецслужбы для бесшумной перевозки разведгрупп.

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