Революция в купе: персональные столики для верхних полок появились в обновлённых вагонах РЖД - вот как теперь будем ездить

3 июля 2026, 05:55
В купейных вагонах РЖД появились индивидуальные столики и новые зоны хранения
В купейных вагонах РЖД появились индивидуальные столики и новые зоны хранения
В поездах дальнего следования РЖД внедряют купейные вагоны с современным интерьером, индивидуальными столиками для верхних полок и улучшенным освещением. Нововведения уже вызвали обсуждение среди пассажиров и экспертов, ведь они влияют на комфорт и привычные сценарии поездок.
Обновленные купейные вагоны РЖД, появившиеся на маршруте Москва – Архангельск, сразу привлекли внимание пассажиров. Внешне вагон выглядит привычно, но внутри многое изменилось: современное освещение, новые места для хранения багажа и, главное, персональный столик для каждого верхнего места. Теперь он поднимается вверх, и пассажирам верхних полок не нужно ждать, пока освободится место внизу, чтобы перекусить или поработать за ноутбуком.
В каждом купе появились USB-разъёмы, индивидуальные светильники, а в общедоступных зонах — розетки на 220 В. Центральный стол стал длиннее, добавились мягкая спинка, широкие карманы и дополнительные крючки для вещей. Интерьер выглядит современно и функционально, что выгодно отличает новые вагоны от классических купейных составов.
Однако не все изменения встретили однозначную реакцию. Верхняя полка теперь закреплена стационарно и не поднимается, что усложняет размещение одежды на плечиках — крепление частично перекрывает пространство для хранения. Это решение вызвало споры среди пассажиров, поскольку раньше конструкции были более гибкими и позволяли свободнее манипулировать полкой.
По информации РЖД, новые элементы интерьера разрабатывались с учётом пожеланий пассажиров и ориентированы на повышение комфорта в дальних поездках. В будущем подобные решения планируют внедрить и в вагонах увеличенного размера «Т», где также появятся удлинённые полки, персональные столики и современные системы освещения.
Обновлённые купейные вагоны РЖД — это шаг к более комфортным и технологичным поездкам. Появление диванов, новых зон хранения и современных розеток делает путешествие уютным, однако некоторые решения, например, неподъёмные верхние полки, могут вызывать вопросы. Важно отметить, что подобные изменения отражают общую тенденцию повышения качества услуг на российском железнодорожном транспорте. По данным отраслевых аналитиков, модернизация вагонов обеспечивает высокий уровень удовлетворённости пассажиров и в перспективе может быть применена и другими перевозчиками.
Тенденция обновления железнодорожных вагонов заметна не только в России. Например, интерес к новым формам транспорта проявляется и в других сегментах: недавно в стране был зарегистрирован необычный электромобиль с инновационной схемой владения аккумулятором, который может занять лидирующие позиции на рынке транспортных перевозок ( подробнее о необычных решениях в транспорте ).
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