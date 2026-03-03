Курский завод запускает производство и увеличивает поставки автокомпонентов

3 марта 2026, 17:27
В Курской области начали выпускать новые подшипники для ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ
В Курской области начали выпускать новые подшипники для ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ
Курский завод «АПЗ-20» начал серийное производство подшипников для популярных российских автомобилей. Инвестиции в проект составили почти 200 миллионов рублей, а большая часть продукции уже предназначена для отечественных автозаводов. Почему это событие может изменить рынок автокомпонентов и какие выгоды получат производители - разбираемся в материале. Мало кто знает, что уровень локализации здесь достиг максимума.
В Курской области началось серийное производство радиальных подшипников, предназначенных для легких коммерческих автомобилей и грузовиков марок ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Предприятие «АПЗ-20» планирует ежегодно выпускать до полумиллиона единиц продукции, что может оказать существенное влияние на рынок автокомпонентов в России.
Проект был реализован при поддержке Фонда развития промышленности: из 189 миллионов рублей инвестиций 144 миллиона предоставлены в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты». На эти средства на заводе внедрили современные автоматические линии для токарной обработки, шлифовки и сборки подшипников, что позволило повысить производительность труда и полностью исключить появление брака.
Выпускаемые подшипники соответствуют строгим требованиям автозаводов и предназначены для установки в коробки передач. Они отличаются высокой точностью изготовления, пониженным уровнем шума и вибрации, что напрямую влияет на надежность и долговечность автомобилей. Около 90 процентов всей продукции будет поставляться на российские автозаводы, а оставшиеся 10 процентов — на вторичный рынок.
Помимо внутреннего рынка, курские подшипники уже начали экспортировать в Беларусь, Армению, Азербайджан, Казахстан и Молдову, что позволяет укреплять позиции отечественных производителей и снижать зависимость от импорта автокомпонентов. Уровень локализации производства составляет сто процентов: все материалы и сырье поставляются российскими предприятиями, включая «Оскольский электрометаллургический комбинат» и «Белорецкий металлургический комбинат».
Завод «АПЗ-20» является одним из ведущих производителей подшипников в России, специализируясь на выпуске компонентов для автомобильной промышленности. Предприятие активно внедряет современные технологии и автоматизацию, что позволяет ему конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Благодаря высокой степени локализации и сотрудничеству с крупнейшими металлургическими комбинатами страны, завод обеспечивает стабильные поставки продукции для ключевых российских автозаводов. Основанный для обеспечения отечественного автопрома качественными подшипниками, соответствующими мировым стандартам, «АПЗ-20» за последние годы значительно расширил производственные мощности и ассортимент. Внедрение автоматизированных линий и поддержка государственных программ позволили предприятию стать одним из лидеров отрасли, оперативно реагировать на потребности рынка и вносить вклад в укрепление технологической независимости страны.
