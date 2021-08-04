В Кувейте полыхает самое большое в мире кладбище автомобильных шин (эпичное видео)
Фото: mail.ru
Как удалось выяснить журналистам, пожар произошел на знаменитом кладбище шин в Сулайбии (Кувейт). Шины здесь складируют уже на протяжении более чем 30 лет: вырывают глубокие котлованы, которые постепенно заполняют отслужившими свой срок покрышками. По оценкам местных властей, по состоянию осень 2020 года на свалке хранится порядка 52 млн шин. Государственное управление по охране окружающей среды Кувейта (EPA) пытается решить вопрос с их утилизацией. Пожары на свалке случаются все чаще, и правительству приходится тратить деньги на их тушение. Судя по снимку из космоса, на этот раз пожар затронул лишь небольшой участок.
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