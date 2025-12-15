Редкий автодом на базе ГАЗ 3308 Садко 2001 года – выгодное предложение или необычный дом на колесах?

15 декабря 2025, 07:11
В Куйтуне продают автодом на базе ГАЗ 3308 Садко с пробегом 30 тысяч км
В Куйтуне выставлен на продажу автодом на базе ГАЗ 3308 Садко 2001 года. Пробег всего 30 тысяч километров. Состояние хорошее, возможен торг. Необычный вариант для путешествий и работы.
В Иркутской области, в поселке Куйтун, появился интересный вариант для тех, кто ищет не просто грузовик, а настоящий дом на колесах. На продажу выставлен полуинтегрированный автодом, созданный на базе легендарного ГАЗ 3308 Садко 2001 года выпуска. Этот автомобиль сразу привлекает внимание состоянием и небольшим пробегом — всего 30 тысяч километров, что для техники такого уровня встречается крайне редко.
Машина оснащена бензиновым двигателем мощностью 119 лошадиных сил, работает в паре с механической коробкой передач и полным приводом. Такой тандем обеспечивает уверенное движение как по асфальту, так и по бездорожью, что особенно важно для путешествий. Автомобиль официально зарегистрирован в ГИБДД, все документы в порядке, данные по VIN полностью совпадают с ПТС.
Продавец отмечает, что транспортное средство в течение длительного времени находилось в собственности юридического лица, последний владелец пользовался им более четырех лет. За это время автомобиль не попадал в розыск, на нем не было ограничений, которые подтвердили его чистую юридическую историю. Категория С позволяет использовать машину для перевозки грузов, а благодаря переоборудованию она стала полноценным автодомом, готовым к длительным поездкам и жизни за пределами города.
Продавец отмечает, что техника находится в отличном техническом состоянии. В объявлении также предоставляется возможность торга, которая может заинтересовать тех, кто ищет выгодное предложение на рынке домов на колесах.
Такой автодом на базе ГАЗ 3308 Садко — редкость на вторичном рынке. Он подойдет как любителям путешествий, так и тем, кто ищет необычное решение для работы или отдыха. Цена вопроса — 1 100 000 рублей, что весьма выглядит привлекательным для техники подобного класса. Если вы давно мечтали о собственном доме на колесах, этот вариант заслуживает особого внимания.
