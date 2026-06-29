Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

29 июня 2026, 07:37

В Lada Vesta NG очечник есть, но работает только в топовой версии

В Lada Vesta NG очечник есть, но работает только в топовой версии

Полмиллиона рублей за работающую крышку: во сколько АвтоВАЗ оценил очечник в Lada Vesta NG

В Lada Vesta NG очечник есть, но работает только в топовой версии

В новых Lada Vesta NG появился потолочный футляр для очков, но открыть его могут только владельцы самой дорогой комплектации. Владельцы более доступных версий недоумевают: внешне деталь присутствует, но функционал урезан. Почему производитель принял такое решение и как автовладельцы решают проблему - разбираемся в деталях.

В новых Lada Vesta NG появился потолочный футляр для очков, но открыть его могут только владельцы самой дорогой комплектации. Владельцы более доступных версий недоумевают: внешне деталь присутствует, но функционал урезан. Почему производитель принял такое решение и как автовладельцы решают проблему - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов, выбирающих Lada Vesta NG, неожиданной стала ситуация с потолочным футляром для очков. Внешне он есть во всех комплектациях, но воспользоваться им могут только те, кто выбрал самую дорогую версию. Это вызывает вопросы у покупателей, ведь на первый взгляд разницы между версиями не видно, а функционал оказывается ограничен.

Как выяснилось, завод решил унифицировать потолочный блок для всех версий Vesta NG, установив одинаковый корпус плафона. Однако полноценный механизм открытия с микролифтом, пружиной и защелкой ставится только в комплектацию Techno, стоимость которой превышает два миллиона рублей. В остальных версиях - Enjoy, Life и Comfort - крышка просто зафиксирована заглушкой, а внутри остается пустое пространство. Разница в цене между Comfort и Techno доходит до полумиллиона рублей, но даже за эти деньги покупатели не получают полноценный функционал.

Многие владельцы недоумевают: почему производитель не предлагает рабочий механизм хотя бы в качестве отдельной опции? На форумах и в соцсетях регулярно появляются обсуждения этой темы. Один из покупателей рассказал, что пытался открыть крышку в салоне, но она не поддалась, а менеджер объяснил, что опция недоступна, хотя корпус у всех одинаковый. Такая ситуация создает ощущение искусственного ограничения возможностей автомобиля.

Некоторые автовладельцы нашли выход: на маркетплейсах появились комплекты для самостоятельной активации футляра, которые стоят от 400 до 800 рублей. В набор входят детали, напечатанные на 3D-принтере - адаптеры, замки и шестеренки. Другие предпочитают устанавливать боковой контейнер от Lada Granta или первой Vesta, который крепится над водительской дверью и стоит на разборках 300-500 рублей. Это решение позволяет получить нужную функцию без переплаты за топовую комплектацию.

По имеющимся данным, «АвтоВАЗ» пока не объяснил, почему не предлагает рабочий механизм очечника как отдельную опцию для всех версий. Такая политика может быть связана с желанием стимулировать продажи дорогих комплектаций, но вызывает недовольство среди покупателей. Для справки: подобные ситуации с ограничением функционала встречаются и у других автопроизводителей, однако в большинстве случаев опции можно докупить отдельно. Важно помнить, что самостоятельная доработка может повлиять на гарантию, поэтому перед установкой стоит уточнить условия у дилера. В целом, история с очечником в Lada Vesta NG наглядно показывает, как даже мелкие детали могут стать поводом для обсуждения среди автолюбителей и повлиять на выбор комплектации.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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