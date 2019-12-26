26 декабря 2019, 00:36
В Lamborghini отчитались об увеличении продаж в 1,5 раза
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Фото: Lamborghini
Глава марки Lamborghini Стефано Доменикале подвел итоги 2019 года. Он рассказал о важной роли кроссовера Urus в увеличении продаж и расширении клиентской базы. Для большинства покупателей «Уруса» кроссовер стал первым автомобилем Lamborghini.
Фото: Lamborghini
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Сейчас клиентам приходится ждать заказанный Lamborghini Urus по 9 месяцев. Некоторые особенно нетерпеливые покупатели готовы переплачивать десятки тысяч евро, лишь бы сократить срок ожидания. Целевая аудитория «Уруса» более возрастная, по сравнению с другими моделями Lamborghini. Кроссовер, как правило, покупают мужчины в возрасте 45 – 55 лет. Для купе Aventador и Hurracan этот показатель существенно ниже и составляет 30 – 45 лет. Еще один интересный факт – для 70% покупателей Urus – это первый автомобиль Lamborghini.
Самое сложное сейчас для Lamborghini - соблюсти баланс между ростом продаж и эксклюзивностью. В компании заявляют, что уже определили для себя объем производства, выше которого не пойдут – 8 500 автомобилей в год. В 2019 году компания продаст порядка 8 200 суперкаров, в 2020-м доведет эту цифру до 8 500 экземпляров и остановится. В 2025 году в линейке должна появиться принципиально новая модель. Возможно, это будет четырехместный электрокар, построенный на архитектуре PPE известной нам по споркару Taycan. Тогда производственный план увеличат до 10 000 автомобилей в год.
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Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
Потрясающий дизайн. Глаза испытывают огромное удовольствие!
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