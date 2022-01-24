В Lamborghini представили идеальный суперкар, он получился очень брутальным
Согласно концепции DRVN, вдохновением для Monterossa послужил дизайн мотоциклов. В компании пояснили, что ее основатель, Ник Реннер, «мечтал о суперкаре, который воплотил бы механическую красоту и интуитивный опыт супербайка с необузданными эмоциями и очарованием экзотики. Эта комбинация создает разительный контраст между гладкой, сексуальной поверхностью передней части автомобиля и мощным 10-цилиндровым двигателем и брутального вида подвески и выхлопной трубы».
У Monterossa в отличие от других моделей Lamborghini снизили вес, соотношение мощности к весу составляет 4,6 фунта на лошадиную силу. В компании предупреждают, что из-за пониженного веса «опыт вождения, несомненно, будет увлекательным и несколько пугающим». Разработчики рекомендуют водителю надеть шлем, так как у новой модели нет лобового стекла, чтобы защитить лицо от дорожного мусора.
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