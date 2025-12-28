Жилой модуль CyberGlad для Tesla Cybertruck: инновации для путешествий и оплата криптовалютой

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

28 декабря 2025, 19:27

В Лас-Вегасе показали жилой модуль CyberGlad для Tesla Cybertruck с оплатой в Bitcoin

В Лас-Вегасе дебютировал уникальный жилой модуль для Tesla Cybertruck. Его можно купить за Bitcoin. Внутри - кухня, спальные места и автономные системы. Модуль легкий и подходит для дальних поездок. Подробности - в нашем материале.

На выставке в Лас-Вегасе компания Hotomobil удивила публикацией нового жилого модуля CyberGlad, специально разработанного для электропикапа Tesla Cybertruck. Это решение сразу привлекло внимание не только поклонников автотуризма, но и тех, кто стремится к развитию современных технологий в автомобильной индустрии.

Корпус модуля выполнен из прочного стеклопластика, а внутри использована полиуретановая теплоизоляция, что обеспечивает комфорт в любых погодных условиях. Вес конструкции составляет примерно 655 килограммов, включая домкраты, что позволяет без проблем установить модуль на платформу Cybertruck и не выйти за пределы грузоподъемности самого электропикапа.

Фото: Hotomobil / ex-roadmedia

Внутреннее пространство продумано до мелочей: здесь есть полноценная кухня с мойкой и холодильником, рабочая поверхность для еды, а также зона для приготовления пищи со столом. Спальное место организовано по типу кабины для человека, что позволяет разместить от двух до пяти человек в зависимости от выбранной конфигурации. Такой подход делает модуль универсальным как для семейных поездок, так и для компаний с друзьями.

Для автономности предусмотрены баки для чистой и стоковой воды, а также аккумуляторная батарея, которая обеспечивает работу всех систем ожидания. По желанию покупателя можно установить солнечные панели, что позволит еще больше увеличить независимость от внешних источников энергии. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает длительные поездки вдали от цивилизации.

Особое внимание уделяется способу оплаты: получить CyberGlad можно напрямую за биткойны. Такой шаг обеспечивает ориентацию компании на современные тенденции и открывает новые возможности для покупателей, которые ценят анонимность и скорость расчетов. Стартовая цена модуля составляет около 66 600 долларов США, что делает его одним из самых дорогих, но и самых технологичных решений на рынке.

Грузоподъемность Tesla Cybertruck позволяет не только установить модуль, но и взять с собой дополнительное снаряжение, не опасаясь перегрузки. Таким образом, CyberGlad становится лучшим выбором для тех, кто мечтает о свободе передвижения и максимальном комфорте в путешествиях.

Упомянутые марки: Tesla
