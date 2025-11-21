Красный флаг и загадка: что на самом деле случилось на Гран-при Лас-Вегаса? Неужели дожди и люки снова в моде?

21 ноября 2025, 14:11
В Лас-Вегасе тренировку Формулы-1 остановили из-за странной опасности на трассе
В Лас-Вегасе тренировку Формулы-1 остановили из-за странной опасности на трассе
Вторая тренировка Гран-при Лас-Вегаса внезапно прервалась. Причина остановки удивила даже опытных гонщиков. Лидером сессии стал Ландо Норрис. Что скрывается за этим инцидентом?
Вечерняя тренировка Формулы-1 в Лас-Вегасе неожиданно завершилась досрочно. За двадцать минут до конца сессии на трассе зажегся красный флаг, и пилоты были вынуждены вернуться в боксы. Причина остановки оказалась не столь очевидной, как можно было бы предположить: ни аварий, ни обломков на асфальте не обнаружили.
Перед стартом над автодромом прошел легкий дождь, но к моменту выезда машин осадки практически прекратились. Тем не менее, Ландо Норрис по радио сообщил команде о нескольких каплях воды, что добавило неопределенности в атмосферу. Однако именно после этого сообщения маршалы заметили нечто подозрительное в районе поворота номер 17.
Как сообщает наш источник, организаторы приняли решение остановить тренировку из-за возможной проблемы с одним из люков на трассе. По предварительной информации, речь шла о плохо зафиксированной крышке люка, которая могла потенциально представлять опасность для болидов, разгоняющихся до огромных скоростей. В подобных ситуациях безопасность всегда ставится на первое место, поэтому сессия была немедленно прервана для проверки покрытия.
До этого инцидента Ландо Норрис уверенно возглавлял протокол, показав лучшее время круга — 1:33.60. За ним расположились Кими Антонелли и Шарль Леклер, которые также демонстрировали высокий темп. Однако из-за внезапной остановки многие команды не успели реализовать свои тактические задумки и остались без полноценной подготовки к квалификации.
Ситуация с люками на городских трассах не нова для Формулы-1, но каждый подобный случай вызывает бурю обсуждений среди болельщиков и специалистов. Организаторы пообещали тщательно проверить все элементы дорожного полотна перед следующими заездами, чтобы избежать повторения подобных инцидентов. Впрочем, интрига вокруг Гран-при Лас-Вегаса только усилилась: теперь все ждут, как команды и пилоты отреагируют на неожиданные трудности и смогут ли они адаптироваться к изменившимся условиям.
Похожие материалы МакЛарен, Мерседес, Феррари
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:28
Triumph Thruxton R 2018 получил стильную доработку от A&J Cycles и сохранил фирменный облик
A&J Cycles вновь удивили поклонников мотоциклов. Их новый проект основан на Triumph Thruxton R 2018 года. Мастера сохранили узнаваемый стиль, но добавили свежие детали. В результате байк стал еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в этом кастоме.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 11:58
Редкий Dodge Challenger 1973 года с оригинальным мотором и легендарной ручкой Pistol Grip
Этот Dodge Challenger 1973 года долгое время находился в одной семье. Автомобиль сохранил оригинальный двигатель и знаменитую ручку переключения передач. Владелец не раскрывает всю историю, что добавляет интриги. Машина выглядит ухоженной и вызывает интерес у коллекционеров.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 09:00
Мороз не страшен: как быстро и безопасно открыть замерзший автомобиль
Зима снова застала врасплох. Водители столкнулись с обледенением. Замки и двери не открываются. Узнайте, как решить эту проблему. Эти советы помогут избежать ремонта.Читать далее
-
23.11.2025, 05:32
Роторные двигатели: почему Mazda не спешит возвращать легенду на рынок
Роторные моторы всегда вызывали споры среди автолюбителей. Они легкие и мощные, но требуют особого ухода. Mazda не раз намекала на возвращение роторных технологий. Почему же эти двигатели так и не вернулись в массовое производство? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 04:26
Мини-дом Candlewick из Австралии: уютный замок на колесах для романтиков
Можно ли совместить атмосферу старинного замка и комфорт современного отдыха в мини-доме? Австралийский проект Candlewick доказывает, что это реально. Внутри – только дерево, уютная спальня на втором уровне, просторная ванная и светлая гостиная. Снаружи – лаконичный дизайн и романтика путешествий. Оригинальный подход к мобильному жилью удивляет.Читать далее
-
22.11.2025, 18:21
В Ленинградской области подростки пострадали в аварии с участием Lada Largus и Газели
В Ленинградской области произошла авария с участием легкового и грузового авто. В результате происшествия пострадали несовершеннолетние пассажиры. Проводится проверка обстоятельств ДТП. Подробности выясняются.Читать далее
Похожие материалы МакЛарен, Мерседес, Феррари
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:28
Triumph Thruxton R 2018 получил стильную доработку от A&J Cycles и сохранил фирменный облик
A&J Cycles вновь удивили поклонников мотоциклов. Их новый проект основан на Triumph Thruxton R 2018 года. Мастера сохранили узнаваемый стиль, но добавили свежие детали. В результате байк стал еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в этом кастоме.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 11:58
Редкий Dodge Challenger 1973 года с оригинальным мотором и легендарной ручкой Pistol Grip
Этот Dodge Challenger 1973 года долгое время находился в одной семье. Автомобиль сохранил оригинальный двигатель и знаменитую ручку переключения передач. Владелец не раскрывает всю историю, что добавляет интриги. Машина выглядит ухоженной и вызывает интерес у коллекционеров.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 09:00
Мороз не страшен: как быстро и безопасно открыть замерзший автомобиль
Зима снова застала врасплох. Водители столкнулись с обледенением. Замки и двери не открываются. Узнайте, как решить эту проблему. Эти советы помогут избежать ремонта.Читать далее
-
23.11.2025, 05:32
Роторные двигатели: почему Mazda не спешит возвращать легенду на рынок
Роторные моторы всегда вызывали споры среди автолюбителей. Они легкие и мощные, но требуют особого ухода. Mazda не раз намекала на возвращение роторных технологий. Почему же эти двигатели так и не вернулись в массовое производство? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 04:26
Мини-дом Candlewick из Австралии: уютный замок на колесах для романтиков
Можно ли совместить атмосферу старинного замка и комфорт современного отдыха в мини-доме? Австралийский проект Candlewick доказывает, что это реально. Внутри – только дерево, уютная спальня на втором уровне, просторная ванная и светлая гостиная. Снаружи – лаконичный дизайн и романтика путешествий. Оригинальный подход к мобильному жилью удивляет.Читать далее
-
22.11.2025, 18:21
В Ленинградской области подростки пострадали в аварии с участием Lada Largus и Газели
В Ленинградской области произошла авария с участием легкового и грузового авто. В результате происшествия пострадали несовершеннолетние пассажиры. Проводится проверка обстоятельств ДТП. Подробности выясняются.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве