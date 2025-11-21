Красный флаг и загадка: что на самом деле случилось на Гран-при Лас-Вегаса? Неужели дожди и люки снова в моде?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

21 ноября 2025, 14:11

Вторая тренировка Гран-при Лас-Вегаса внезапно прервалась. Причина остановки удивила даже опытных гонщиков. Лидером сессии стал Ландо Норрис. Что скрывается за этим инцидентом?

Вторая тренировка Гран-при Лас-Вегаса внезапно прервалась. Причина остановки удивила даже опытных гонщиков. Лидером сессии стал Ландо Норрис. Что скрывается за этим инцидентом?

Вечерняя тренировка Формулы-1 в Лас-Вегасе неожиданно завершилась досрочно. За двадцать минут до конца сессии на трассе зажегся красный флаг, и пилоты были вынуждены вернуться в боксы. Причина остановки оказалась не столь очевидной, как можно было бы предположить: ни аварий, ни обломков на асфальте не обнаружили.

Перед стартом над автодромом прошел легкий дождь, но к моменту выезда машин осадки практически прекратились. Тем не менее, Ландо Норрис по радио сообщил команде о нескольких каплях воды, что добавило неопределенности в атмосферу. Однако именно после этого сообщения маршалы заметили нечто подозрительное в районе поворота номер 17.

Как сообщает наш источник, организаторы приняли решение остановить тренировку из-за возможной проблемы с одним из люков на трассе. По предварительной информации, речь шла о плохо зафиксированной крышке люка, которая могла потенциально представлять опасность для болидов, разгоняющихся до огромных скоростей. В подобных ситуациях безопасность всегда ставится на первое место, поэтому сессия была немедленно прервана для проверки покрытия.

До этого инцидента Ландо Норрис уверенно возглавлял протокол, показав лучшее время круга — 1:33.60. За ним расположились Кими Антонелли и Шарль Леклер, которые также демонстрировали высокий темп. Однако из-за внезапной остановки многие команды не успели реализовать свои тактические задумки и остались без полноценной подготовки к квалификации.

Ситуация с люками на городских трассах не нова для Формулы-1, но каждый подобный случай вызывает бурю обсуждений среди болельщиков и специалистов. Организаторы пообещали тщательно проверить все элементы дорожного полотна перед следующими заездами, чтобы избежать повторения подобных инцидентов. Впрочем, интрига вокруг Гран-при Лас-Вегаса только усилилась: теперь все ждут, как команды и пилоты отреагируют на неожиданные трудности и смогут ли они адаптироваться к изменившимся условиям.

Упомянутые марки: McLaren, Mercedes, Ferrari
