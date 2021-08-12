В Ленинградской области бесплатно принимают старые шины. И таких мест будет еще больше
Фото: Правительство ЛО
Соответствующую работу провели специалисты Комитета по обращению с отходами. Они собрали предложения с адресами для размещения спецплощадок и получили на соответствующий запрос отклик от большинства районов Ленобласти. В предлагаемых локациях есть промышленные зоны и территории около АЗС. Все, что предложено районными администрациями, «обязательно будет учтено при создании организованных точек централизованного сбора по всему 47-му региону», - информирует пресс-служба областной администрации.
Муниципалы Соснового Бора, Всеволожского и Кировского районов уже имеют практический опыт сотрудничества по организации сбора и утилизации покрышек через специализированные компании. И это подтверждают в «ЭкоШинСоюзе». Его исполнительный директор Сергей Подойников по запросу портала 110km.ru прокомментировал ситуацию: «ЭкоШинСоюз» в настоящее время развивает программы сбора шин у населения во всех регионах своего присутствия. Так, например, в Ленинградской области совместно с нашим партнером - ООО «Премио Крамб» организованы площадки для бесплатного приема шин во Всеволожском (г. Всеволожск, п. Кузьмоловское) и Кировском (г. Кировск, п. Отрадное, пос. Синявино, пос. Павлово) районах, а также в Сосновом Бору. Две площадки для сбора шин успешно функционируют в Ломоносовском районе, а в Гатчине для этих целей установлены специализированные контейнеры».
На фото - Сергей Подойников, исполнительный директор "ЭкоШинСоюз"
По информации областной администрации, Всеволожский район практикует сбор покрышек на двух постоянных площадках: «Этого достаточно, чтобы собрать в год около 4 000 кубометров для утилизации, при этом удовлетворить основные потребности жителей района в этой услуге». Кировский район комбинирует постоянно действующие точки сбора покрышек с сезонными акциями весной и осенью, во время которых организован дополнительный сбор сезонной резины.
В Сосновом Бору сбор старых автошин для их дальнейшей переработки организован в прошлом году. Покрышки бесплатно аккумулируются на площадке в промзоне и затем утилизируются. В общей сложности уже вывезено 850 куб. м отработанных шин, и это, говорят специалисты, хороший показатель. Не годные к употреблению шины в рамках утилизации превращаются в резиновую крошку, чтобы потом ее применить в разных отраслях народного хозяйства. Как правило, из нее получаются покрытия для детских и спортивных площадок, есть случаи применения в дорожно-строительном секторе.
Сергей Подойников: «Работа площадок приносит ощутимые результаты: значительно уменьшилось количество несанкционированных свалок в указанных районах. Шины поступают как от населения, так и от мелких шиномонтажных мастерских, не желающих оформлять природоохранные документы для официальной сдачи шин на утилизацию переработчику. Раньше большая часть этих шин вместе с бытовым мусором уезжала на полигон или, что еще хуже, в ближайший лес. Успешнее всего наши инициативы по сбору шин развивались в тех районах, где поддержка местных властей была наиболее активная. Это были наши пилотные проекты, показавшие свою успешность и ценность».
По словам г-на Подойникова, «ЭкоШинСоюз» готов и впредь распространять практику создания площадок и пунктов сбора на другие районы Ленинградской области. В конце июля совместно с Комитетом по обращению с отходами были определены дальнейшие шаги по развитию данной программы. Есть понимание и со стороны администрации 47-го региона: «Возможность расширить именно этот опыт на территорию всей Ленобласти рассматривают в профильном комитете по результатам отклика органов местного самоуправления каждого района. На данный момент принято решение об оказании областным правительством поддержки при взаимодействии администраций с переработчиками».
Кстати. По информации «ЭкоШинСоюза», отслужившие свой срок автомобильные шины можно бесплатно сдать в утиль и в соседнем субъекте Федерации - Санкт-Петербурге. Сеть приемных пунктов в 5-миллионном мегаполисе насчитывает не много не мало 50 точек.
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