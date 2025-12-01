Необычное ДТП ночью: машина перевернулась и застряла на кладбище

В Ленинградской области каршеринговый Geely оказался на крыше среди могил

В Ленобласти ночью произошел необычный инцидент. Каршеринговый автомобиль оказался на кладбище. Причины происшествия выясняются. Информация о пострадавших уточняется.

В ночь на 30 ноября в поселке Мга Кировского района Ленинградской области произошел необычный дорожный инцидент. Каршеринговый Geely Cityray внезапно вылетел с проезжей части и оказался на территории местного кладбища, где автомобиль перевернулся и остановился на крыше между могильными плитами.

По информации Piter.tv, авария случилась около двух часов ночи. Водитель, управлявший арендованной машиной, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и совершило опрокидывание прямо на кладбище. Машина оказалась в крайне необычном положении, застряв между двумя могилами.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники 130-й пожарной части Кировского отряда Леноблпожспас. Спасатели осмотрели место аварии и приняли необходимые меры для обеспечения безопасности. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, а также проверяют, есть ли пострадавшие в результате этого происшествия.

Причины, по которым водитель потерял контроль над автомобилем, пока не установлены. Не исключается, что на ситуацию могли повлиять погодные условия или состояние дорожного покрытия. Также рассматриваются и другие возможные факторы, которые могли привести к столь необычному исходу поездки.

Данный случай вызвал широкий резонанс среди местных жителей и пользователей каршеринга. Многие обсуждают, как подобное могло произойти, и отмечают, что подобные инциденты подчеркивают важность внимательности за рулем, особенно в ночное время и на загородных дорогах.

Официальные службы продолжают работу на месте, чтобы установить все детали происшествия и принять необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.