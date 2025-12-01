Необычное ДТП ночью: машина перевернулась и застряла на кладбище

1 декабря 2025, 20:31
В Ленинградской области каршеринговый Geely оказался на крыше среди могил
В Ленобласти ночью произошел необычный инцидент. Каршеринговый автомобиль оказался на кладбище. Причины происшествия выясняются. Информация о пострадавших уточняется.
В ночь на 30 ноября в поселке Мга Кировского района Ленинградской области произошел необычный дорожный инцидент. Каршеринговый Geely Cityray внезапно вылетел с проезжей части и оказался на территории местного кладбища, где автомобиль перевернулся и остановился на крыше между могильными плитами.
По информации Piter.tv, авария случилась около двух часов ночи. Водитель, управлявший арендованной машиной, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и совершило опрокидывание прямо на кладбище. Машина оказалась в крайне необычном положении, застряв между двумя могилами.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники 130-й пожарной части Кировского отряда Леноблпожспас. Спасатели осмотрели место аварии и приняли необходимые меры для обеспечения безопасности. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, а также проверяют, есть ли пострадавшие в результате этого происшествия.
Причины, по которым водитель потерял контроль над автомобилем, пока не установлены. Не исключается, что на ситуацию могли повлиять погодные условия или состояние дорожного покрытия. Также рассматриваются и другие возможные факторы, которые могли привести к столь необычному исходу поездки.
Данный случай вызвал широкий резонанс среди местных жителей и пользователей каршеринга. Многие обсуждают, как подобное могло произойти, и отмечают, что подобные инциденты подчеркивают важность внимательности за рулем, особенно в ночное время и на загородных дорогах.
Официальные службы продолжают работу на месте, чтобы установить все детали происшествия и принять необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
02.12.2025, 17:34
МВД выявило новые схемы обмана с ОСАГО: как действуют мошенники на дорогах
Эксперты раскрыли свежие схемы обмана с автостраховкой. Мошенники используют неожиданные методы. Водителям стоит быть внимательнее. Подробности в нашем материале.Читать далее
02.12.2025, 16:11
В Москве назвали премиум-марки, которые чаще всего увозят на штрафстоянку
В столице эвакуировали тысячи премиум-авто. Названы самые частые нарушители. В их числе даже очень редкие машины. Скоро за это придется платить больше. Рассказываем, кого увозят и на сколько.Читать далее
02.12.2025, 14:29
Самозанятым таксистам в России могут отменить предрейсовые медосмотры
Водителей такси ждут серьезные перемены. Власти готовят новый законопроект. Предрейсовые осмотры могут уйти в прошлое. Нововведения коснутся не всех водителей. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
02.12.2025, 12:28
В Госдуме предложили отменить платные парковки во дворах многоквартирных домов
Парламентарии выступили с новой громкой инициативой. Она касается всех автовладельцев в городах. Платным парковкам готовят перемены. Это может серьезно изменить жизнь водителей. Узнайте подробности важного законопроекта.Читать далее
02.12.2025, 10:03
Австралийские страховщики пересматривают тарифы из-за гендерной лазейки
Два крупных страховщика в Австралии срочно анализируют необычную схему. Водители экономят сотни долларов, просто выбрав иной гендер. Эта ситуация вызвала бурную реакцию и обсуждение. Компании обещают пересмотреть свои подходы.Читать далее
02.12.2025, 09:42
На трассе М5 погиб 18-летний пациент: трагедия после выхода из скорой
На трассе М5 в Великобритании произошел загадочный инцидент с участием подростка. Полиция и следователи разбираются в деталях. Родственники и очевидцы в шоке. Официальные лица уже начали проверку.Читать далее
02.12.2025, 09:29
В Шанхае Nio EC6 разорвало на части при аварии, но батарея не пострадала
В Шанхае электрокроссовер Nio EC6 попал в серьезную аварию. Задняя часть машины отделилась от салона. Батарея осталась целой, а пассажиры не получили тяжелых травм. Подробности происшествия и выводы экспертов – в нашем материале.Читать далее
02.12.2025, 09:24
Покупка нового Nissan X-Trail обернулась трагедией: женщина осталась инвалидом
Трагический инцидент в автосалоне шокировал всех. Новая машина, неопытность и роковая ошибка. Почему обычная покупка авто может изменить жизнь навсегда? Подробности происшествия удивляют.Читать далее
01.12.2025, 17:24
Сотни Porsche в России превратились в недвижимость из-за сбоя сигнализации
Владельцы Porsche столкнулись с проблемой. Их машины внезапно перестали заводиться. Причина кроется в заводской системе. Сбой носит массовый характер по стране. Что происходит с премиальными автомобилями?Читать далее
01.12.2025, 17:11
Автопилот Avatr 11 довез пьяного водителя почти до дома, но бросил его в тоннеле
В Китае произошел громкий инцидент. Электрический кроссовер вез пьяного водителя. Умная система почти справилась с задачей. Но в итоге создала опасную ситуацию. Что же пошло не так с автопилотом?Читать далее
