Неожиданный подарок для молодоженов — романтические поездки по историческим местам

В Ленинградской области молодые семьи получают бесплатные туры по городам региона

В регионе стартовала необычная инициатива для молодых пар. Новобрачные могут рассчитывать на приятный бонус. Программа действует для тех, кто вступил в брак недавно. Подробности - в нашем материале.

В Ленинградской области стартовала новая программа, ориентированная на поддержку молодых семей. Теперь пары, которые официально оформили отношения на территории региона, могут рассчитывать на особый подарок - сертификат на бесплатное путешествие по живописным городам области.

Условия участия в проекте достаточно просты: оба супруга должны быть гражданами России, находиться в возрасте до 35 лет и вступать в первый брак. Примечательно, что воспользоваться возможностью могут не только те, кто зарегистрировал отношения в 2026 году, но и пары, заключившие союз с августа 2025 года. Как сообщает Gazeta.SPb, выдача сертификатов началась в феврале текущего года.

Сертификат открывает доступ к поездке в один из исторических городов Ленинградской области. В программу включено проживание в отеле, завтраки, романтический ужин и насыщенная экскурсионная программа. Такой подход позволяет молодым парам не только отметить начало совместной жизни, но и познакомиться с культурным наследием региона.

Документ действует в течение четырех месяцев с момента выдачи. Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо забронировать тур минимум за две недели до предполагаемой даты поездки. Это дает возможность гибко планировать путешествие и выбирать наиболее удобное время для отдыха.

Инициатива направлена на то, чтобы поддержать молодых супругов и сделать старт их семейной жизни более ярким и запоминающимся. Кроме того, программа способствует развитию внутреннего туризма и популяризации достопримечательностей Ленинградской области среди жителей региона.

Многие пары уже воспользовались новым предложением, отмечая, что такой подарок стал приятной неожиданностью и позволил провести незабываемое время вместе. Власти региона рассчитывают, что проект получит широкую поддержку и станет доброй традицией для будущих поколений молодоженов.