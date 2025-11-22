Дорожный инцидент у станции Жихарево - что известно о пострадавших и ходе проверки

22 ноября 2025, 18:21
В Ленинградской области подростки пострадали в аварии с участием Lada Largus и Газели
В Ленинградской области произошла авария с участием легкового и грузового авто. В результате происшествия пострадали несовершеннолетние пассажиры. Проводится проверка обстоятельств ДТП. Подробности выясняются.
Утро 21 ноября в Ленинградской области ознаменовалось серьезным дорожно-транспортным происшествием, в котором оказались замешаны легковой автомобиль и коммерческий транспорт. Как сообщает Piter.tv, авария произошла неподалеку от станции Жихарево, что вблизи поселка Назия.
По предварительным данным, 63-летняя женщина за рулем Lada Largus не смогла удержать автомобиль на своей полосе. Машина выехала навстречу, где столкнулась с «ГАЗелью», управляемой 30-летним мужчиной. В результате столкновения пострадали пассажиры легковушки — три девочки в возрасте от 13 до 15 лет. После происшествия их экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Движение на участке дороги было временно затруднено, пока специалисты фиксировали детали случившегося и убирали поврежденные транспортные средства с проезжей части.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. Особое внимание уделяется техническому состоянию автомобилей, а также возможным нарушениям правил дорожного движения. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Местные жители отмечают, что участок дороги в районе станции Жихарево считается достаточно сложным для водителей, особенно в условиях осенней непогоды. Водителям советуют быть максимально внимательными и осторожными, чтобы избежать подобных происшествий.
Состояние пострадавших подростков оценивается как стабильное, однако им предстоит пройти курс лечения. Родственники и знакомые выражают обеспокоенность и надеются на скорейшее восстановление детей.
Дорожные происшествия с участием несовершеннолетних всегда вызывают широкий общественный резонанс. В очередной раз ситуация подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения и внимательности за рулем, особенно при перевозке детей.
