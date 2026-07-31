Трагедия на трассе: несовершеннолетний байкер не выжил после столкновения с Haval

В Ленинградской области подросток погиб в ДТП на мотоцикле

В Ленинградской области произошла авария с участием мотоциклиста. Подросток не справился с управлением. Полиция выясняет детали происшествия. Все обстоятельства пока неизвестны.

В Ленинградской области произошла авария с участием мотоциклиста. Подросток не справился с управлением. Полиция выясняет детали происшествия. Все обстоятельства пока неизвестны.

В Выборгском районе Ленинградской области произошла серьезная авария, в результате которой погиб молодой мотоциклист. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, трагедия случилась на девятом километре автодороги «Моховое - Ключевое».

Согласно предварительным данным, 17-летний водитель мотоцикла двигался по второстепенной дороге и не уступил проезд автомобилю Haval Jolion, за рулем которого находился 42-летний мужчина. Машина ехала по главной трассе, когда на нерегулируемом перекрестке произошло столкновение.

Удар оказался настолько сильным, что подросток получил тяжелые травмы. Несмотря на оперативное прибытие медиков, спасти его не удалось - юноша скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Сотрудники полиции уже начали проверку по факту случившегося. Сейчас устанавливаются все детали и причины аварии, а также изучаются обстоятельства, при которых произошло столкновение. Особое внимание уделяется анализу дорожной обстановки и соблюдению правил движения участниками происшествия.

Водитель автомобиля Haval Jolion не пострадал. В рамках проверки специалисты выясняют, были ли у подростка необходимые документы для управления транспортным средством, а также техническое состояние мотоцикла на момент аварии.

Трасса «Моховое - Ключевое» считается одной из наиболее загруженных в районе, и на ней уже не раз фиксировались аварии с тяжелыми последствиями. Местные жители отмечают, что нерегулируемые перекрестки на этом участке дороги требуют особой осторожности от водителей.

Правоохранительные органы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать правила, особенно на сложных участках трасс. Расследование продолжается, и по его итогам будут приняты соответствующие меры.