Три беспилотника сбиты силами ПВО в Ленобласти - ограничения на полеты и интернет сняты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

20 мая 2026, 11:04

В Ленинградской области сняли режим воздушной тревоги после атаки дронов

В Ленинградской области сняли режим воздушной тревоги после атаки дронов

Три беспилотника сбиты силами ПВО в Ленобласти - ограничения на полеты и интернет сняты

В Ленинградской области сняли режим воздушной тревоги после атаки дронов

В регионе отменили режим воздушной тревоги утром. Власти восстановили работу аэропорта. Мобильный интернет снова доступен. Подробности событий - в нашем материале.

В регионе отменили режим воздушной тревоги утром. Власти восстановили работу аэропорта. Мобильный интернет снова доступен. Подробности событий - в нашем материале.

Утро 20 мая в Ленинградской области началось с введения режима воздушной тревоги. Причиной стали сообщения о появлении беспилотных летательных аппаратов в небе над регионом. По информации Gazeta.SPb, силы противовоздушной обороны оперативно отреагировали на угрозу и смогли нейтрализовать три дрона, которые были замечены над территорией области.

В связи с работой ПВО в регионе были введены временные ограничения. Мобильный интернет стал недоступен для пользователей, а аэропорт Пулково приостановил прием и отправку рейсов. Эти меры позволили обеспечить безопасность жителей и предотвратить возможные последствия атаки беспилотников.

Режим воздушной тревоги был объявлен в пятом часу утра и сохранялся до 8:13. Уже к этому времени ситуация стабилизировалась, и власти приняли решение отменить все ограничения. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об этом в своем официальном Телеграм-канале, отметив, что угроза устранена и регион возвращается к обычному ритму жизни.

Работа аэропорта Пулково была возобновлена в 6:19, что позволило пассажирам продолжить свои поездки без существенных задержек. Мобильный интернет также вновь стал доступен для жителей и гостей области. По данным региональных властей, все действия были скоординированы и проведены максимально быстро, чтобы минимизировать неудобства для населения.

Ранее губернатор сообщал о двух сбитых беспилотниках, однако позже стало известно, что всего за утро удалось уничтожить три аппарата. Операция по нейтрализации угрозы проходила в несколько этапов, и силы ПВО продолжали работу до полного устранения опасности.

Жители региона оперативно информировались о происходящем через официальные каналы. Благодаря слаженным действиям экстренных служб и властей удалось избежать жертв и серьезных последствий. Сейчас ситуация в Ленинградской области полностью контролируется, и все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Kia Seltos 2026: новый дизайн, классические моторы и простор в салоне
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Саратовская область Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться