Три беспилотника сбиты силами ПВО в Ленобласти - ограничения на полеты и интернет сняты

В Ленинградской области сняли режим воздушной тревоги после атаки дронов

В регионе отменили режим воздушной тревоги утром. Власти восстановили работу аэропорта. Мобильный интернет снова доступен. Подробности событий - в нашем материале.

Утро 20 мая в Ленинградской области началось с введения режима воздушной тревоги. Причиной стали сообщения о появлении беспилотных летательных аппаратов в небе над регионом. По информации Gazeta.SPb, силы противовоздушной обороны оперативно отреагировали на угрозу и смогли нейтрализовать три дрона, которые были замечены над территорией области.

В связи с работой ПВО в регионе были введены временные ограничения. Мобильный интернет стал недоступен для пользователей, а аэропорт Пулково приостановил прием и отправку рейсов. Эти меры позволили обеспечить безопасность жителей и предотвратить возможные последствия атаки беспилотников.

Режим воздушной тревоги был объявлен в пятом часу утра и сохранялся до 8:13. Уже к этому времени ситуация стабилизировалась, и власти приняли решение отменить все ограничения. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об этом в своем официальном Телеграм-канале, отметив, что угроза устранена и регион возвращается к обычному ритму жизни.

Работа аэропорта Пулково была возобновлена в 6:19, что позволило пассажирам продолжить свои поездки без существенных задержек. Мобильный интернет также вновь стал доступен для жителей и гостей области. По данным региональных властей, все действия были скоординированы и проведены максимально быстро, чтобы минимизировать неудобства для населения.

Ранее губернатор сообщал о двух сбитых беспилотниках, однако позже стало известно, что всего за утро удалось уничтожить три аппарата. Операция по нейтрализации угрозы проходила в несколько этапов, и силы ПВО продолжали работу до полного устранения опасности.

Жители региона оперативно информировались о происходящем через официальные каналы. Благодаря слаженным действиям экстренных служб и властей удалось избежать жертв и серьезных последствий. Сейчас ситуация в Ленинградской области полностью контролируется, и все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.