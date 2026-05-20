Три беспилотника сбиты силами ПВО в Ленобласти - ограничения на полеты и интернет сняты

20 мая 2026, 11:04
В Ленинградской области сняли режим воздушной тревоги после атаки дронов
В Ленинградской области сняли режим воздушной тревоги после атаки дронов
В регионе отменили режим воздушной тревоги утром. Власти восстановили работу аэропорта. Мобильный интернет снова доступен. Подробности событий - в нашем материале.
Утро 20 мая в Ленинградской области началось с введения режима воздушной тревоги. Причиной стали сообщения о появлении беспилотных летательных аппаратов в небе над регионом. По информации Gazeta.SPb, силы противовоздушной обороны оперативно отреагировали на угрозу и смогли нейтрализовать три дрона, которые были замечены над территорией области.
В связи с работой ПВО в регионе были введены временные ограничения. Мобильный интернет стал недоступен для пользователей, а аэропорт Пулково приостановил прием и отправку рейсов. Эти меры позволили обеспечить безопасность жителей и предотвратить возможные последствия атаки беспилотников.
Режим воздушной тревоги был объявлен в пятом часу утра и сохранялся до 8:13. Уже к этому времени ситуация стабилизировалась, и власти приняли решение отменить все ограничения. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об этом в своем официальном Телеграм-канале, отметив, что угроза устранена и регион возвращается к обычному ритму жизни.
Работа аэропорта Пулково была возобновлена в 6:19, что позволило пассажирам продолжить свои поездки без существенных задержек. Мобильный интернет также вновь стал доступен для жителей и гостей области. По данным региональных властей, все действия были скоординированы и проведены максимально быстро, чтобы минимизировать неудобства для населения.
Ранее губернатор сообщал о двух сбитых беспилотниках, однако позже стало известно, что всего за утро удалось уничтожить три аппарата. Операция по нейтрализации угрозы проходила в несколько этапов, и силы ПВО продолжали работу до полного устранения опасности.
Жители региона оперативно информировались о происходящем через официальные каналы. Благодаря слаженным действиям экстренных служб и властей удалось избежать жертв и серьезных последствий. Сейчас ситуация в Ленинградской области полностью контролируется, и все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Похожие материалы
-
20.05.2026, 12:46
Владельцы немецких авто в Москве чаще других рискуют эвакуацией
В Москве фиксируют волну эвакуаций дорогих авто. Владельцы премиум-марок часто игнорируют правила. Эксперты объясняют причины массовых нарушений. Узнайте, как избежать неприятных последствий.Читать далее
-
20.05.2026, 09:39
Семь летних штрафов: за что ГАИ массово наказывает водителей в 2026 году
С наступлением тепла инспекторы ГАИ фиксируют всплеск нарушений, которые водители часто недооценивают. Мало кто знает, что за привычные летние ошибки можно получить серьезные штрафы - от парковки на газоне до мойки авто не там, где положено. Какие новые правила действуют в 2026 году и почему стоит быть особенно внимательным - разбираемся на примерах и с учетом свежих данных.Читать далее
-
20.05.2026, 09:01
Когда профили шин становятся опасными: штрафы, риски и реальные тесты
Мало кто знает, что минимальная глубина протектора - не гарантия безопасности. Эксперты объяснили, почему даже новые шины могут подвести, а штрафы за изношенные покрышки растут. Что грозит водителю и как не потерять страховку - рассказываем, когда стоит менять резину и как не ошибиться при проверке.Читать далее
-
19.05.2026, 20:46
Штрафы до 15 тысяч рублей за езду на питбайке: что важно знать владельцам мини-мотоциклов
Владельцы питбайков в России сталкиваются с новыми требованиями: за выезд на дороги общего пользования без прав теперь грозит серьезный штраф. Разбираемся, как правильно использовать мини-мотоциклы и что важно учитывать, чтобы не попасть под санкции.Читать далее
-
19.05.2026, 19:51
Где в мире до сих пор можно ездить без ограничения скорости: редкие примеры и их особенности
В XXI веке почти все страны ужесточили контроль за скоростью на дорогах, но есть исключения. Почему немецкий автобан и остров Мэн до сих пор остаются символами свободы для водителей и как это влияет на безопасность - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.05.2026, 18:09
Пулково приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА в Ленобласти
В Петербурге и Ленобласти временно изменили работу аэропорта. В регионе объявили воздушную тревогу. Мобильный интернет стал работать медленнее. Жители ждут новых сообщений от властей.Читать далее
-
19.05.2026, 18:06
Почему инспекторы ГИБДД спрашивают о маршруте: скрытые цели дорожных проверок
Водителей часто останавливают для проверки. Инспекторы используют стандартные вопросы. Не все знают, зачем они это делают. Разбираемся в скрытых мотивах таких проверок.Читать далее
-
19.05.2026, 08:51
ИИ фиксирует нарушения парковки: как Новосибирск борется с автохамами и грязью на дорогах
В Новосибирске власти усилили контроль за парковкой на газонах и тротуарах: теперь нарушителей вычисляет искусственный интеллект. Система работает во всех районах, а штрафы уже исчисляются миллионами рублей. Почему это важно именно сейчас и что грозит водителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 17:02
ГАИ остановила водителя на дороге: что делать, если инспектор не подходит
Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда инспектор ГАИ останавливает машину, но долго не подходит. Почему нельзя уезжать, какие права есть у автомобилиста и чем грозит нарушение - объясняем на примерах и с разбором официальных разъяснений МВД. Мало кто знает, что даже короткое ожидание может обернуться серьезными последствиями.Читать далее
-
18.05.2026, 15:04
На МСД временно изменили движение: участок между Лосиноостровской и Щелковским шоссе закрыт
В Москве неожиданно перекрыли внутреннюю сторону МСД на ключевом участке. Водителям придется перестраиваться: движение организовано по внешней стороне, а проезд стал бесплатным. Какие нюансы и ловушки ждут автомобилистов - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы
-
20.05.2026, 12:46
Владельцы немецких авто в Москве чаще других рискуют эвакуацией
В Москве фиксируют волну эвакуаций дорогих авто. Владельцы премиум-марок часто игнорируют правила. Эксперты объясняют причины массовых нарушений. Узнайте, как избежать неприятных последствий.Читать далее
-
20.05.2026, 09:39
Семь летних штрафов: за что ГАИ массово наказывает водителей в 2026 году
С наступлением тепла инспекторы ГАИ фиксируют всплеск нарушений, которые водители часто недооценивают. Мало кто знает, что за привычные летние ошибки можно получить серьезные штрафы - от парковки на газоне до мойки авто не там, где положено. Какие новые правила действуют в 2026 году и почему стоит быть особенно внимательным - разбираемся на примерах и с учетом свежих данных.Читать далее
-
20.05.2026, 09:01
Когда профили шин становятся опасными: штрафы, риски и реальные тесты
Мало кто знает, что минимальная глубина протектора - не гарантия безопасности. Эксперты объяснили, почему даже новые шины могут подвести, а штрафы за изношенные покрышки растут. Что грозит водителю и как не потерять страховку - рассказываем, когда стоит менять резину и как не ошибиться при проверке.Читать далее
-
19.05.2026, 20:46
Штрафы до 15 тысяч рублей за езду на питбайке: что важно знать владельцам мини-мотоциклов
Владельцы питбайков в России сталкиваются с новыми требованиями: за выезд на дороги общего пользования без прав теперь грозит серьезный штраф. Разбираемся, как правильно использовать мини-мотоциклы и что важно учитывать, чтобы не попасть под санкции.Читать далее
-
19.05.2026, 19:51
Где в мире до сих пор можно ездить без ограничения скорости: редкие примеры и их особенности
В XXI веке почти все страны ужесточили контроль за скоростью на дорогах, но есть исключения. Почему немецкий автобан и остров Мэн до сих пор остаются символами свободы для водителей и как это влияет на безопасность - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.05.2026, 18:09
Пулково приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА в Ленобласти
В Петербурге и Ленобласти временно изменили работу аэропорта. В регионе объявили воздушную тревогу. Мобильный интернет стал работать медленнее. Жители ждут новых сообщений от властей.Читать далее
-
19.05.2026, 18:06
Почему инспекторы ГИБДД спрашивают о маршруте: скрытые цели дорожных проверок
Водителей часто останавливают для проверки. Инспекторы используют стандартные вопросы. Не все знают, зачем они это делают. Разбираемся в скрытых мотивах таких проверок.Читать далее
-
19.05.2026, 08:51
ИИ фиксирует нарушения парковки: как Новосибирск борется с автохамами и грязью на дорогах
В Новосибирске власти усилили контроль за парковкой на газонах и тротуарах: теперь нарушителей вычисляет искусственный интеллект. Система работает во всех районах, а штрафы уже исчисляются миллионами рублей. Почему это важно именно сейчас и что грозит водителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 17:02
ГАИ остановила водителя на дороге: что делать, если инспектор не подходит
Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда инспектор ГАИ останавливает машину, но долго не подходит. Почему нельзя уезжать, какие права есть у автомобилиста и чем грозит нарушение - объясняем на примерах и с разбором официальных разъяснений МВД. Мало кто знает, что даже короткое ожидание может обернуться серьезными последствиями.Читать далее
-
18.05.2026, 15:04
На МСД временно изменили движение: участок между Лосиноостровской и Щелковским шоссе закрыт
В Москве неожиданно перекрыли внутреннюю сторону МСД на ключевом участке. Водителям придется перестраиваться: движение организовано по внешней стороне, а проезд стал бесплатным. Какие нюансы и ловушки ждут автомобилистов - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее