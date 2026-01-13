Статистика аварий за последние 24 часа — подробности происшествий и последствия

13 января 2026, 19:56
В Ленинградской области за сутки в ДТП травмированы трое, среди них ребенок
В Ленинградской области за сутки в ДТП травмированы трое, среди них ребенок
В регионе зафиксировано множество дорожных происшествий. Некоторые из них закончились травмами. В числе пострадавших оказался несовершеннолетний. Подробности инцидентов и официальные данные - в нашем материале.
За последние сутки на территории Ленинградской области зарегистрировано значительное количество аварий. По информации Gazeta.SPb, за 24 часа сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 171 дорожно-транспортное происшествие.
В результате трех из них люди получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших оказался ребенок, что вызывает особое беспокойство у специалистов и общественности. Остальные аварии обошлись без серьезных последствий для здоровья участников.
В соседнем Санкт-Петербурге за тот же период произошло 665 дорожных инцидентов. Восьми из них хватило, чтобы причинить вред здоровью граждан. Всего в городских авариях пострадали восемь человек, что подчеркивает сохраняющуюся актуальность проблемы безопасности на дорогах мегаполиса.
Несмотря на большое количество происшествий, ни в одном из случаев не было зафиксировано смертельных исходов. Это обстоятельство отмечают как положительный момент, однако статистика травмированных все равно остается тревожной.
Сотрудники дорожной полиции продолжают анализировать причины аварий и призывают водителей к максимальной внимательности. Особое внимание уделяется профилактике нарушений, которые могут привести к тяжелым последствиям для всех участников движения.
Эксперты отмечают, что увеличение числа ДТП связано с ростом транспортного потока и сезонными изменениями погодных условий. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, не отвлекаться за рулем и быть особенно осторожными вблизи пешеходных переходов и школ.
Власти региона подчеркивают важность своевременного информирования населения о дорожной обстановке. Оперативные данные позволяют автолюбителям корректировать маршруты и избегать потенциально опасных участков.
В ближайшее время планируется усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также провести дополнительные профилактические мероприятия. Это должно способствовать снижению числа аварий и минимизации последствий для здоровья граждан.
Похожие материалы
-
13.01.2026, 18:59
Водитель Renault сбил женщину на проспекте Испытателей и попытался скрыться
В Петербурге произошел инцидент с участием автомобиля Renault. Водитель совершил наезд на женщину и уехал. Полиция быстро нашла нарушителя. Подробности происшествия выясняются.Читать далее
-
13.01.2026, 18:49
Как определить границы действия знаков запрета парковки и остановки в городе
Парковочные запреты встречаются на улицах все чаще. Нарушение может привести к штрафу или эвакуации. Важно понимать, где заканчивается действие знаков. Разбираемся в деталях и исключениях.Читать далее
-
13.01.2026, 18:13
Госдума рассмотрит отмену штрафа за тонировку и новые льготы для водителей
В январе 2026 года депутаты обсудят важные изменения для автомобилистов. В повестке - новые правила для парковок, налога и аптек. Решения могут затронуть миллионы водителей. Следите за развитием событий.Читать далее
-
13.01.2026, 15:39
На Госуслугах появилась проверка такси на легальность - как это работает
В сервисе Госуслуги внедрили новую функцию для проверки такси. Теперь любой пассажир может узнать, легально ли работает автомобиль. Это поможет снизить число нелегальных перевозчиков. Нововведение уже доступно по всей стране.Читать далее
-
13.01.2026, 15:02
Как современные опции в авто могут снижать внимание и вызывать усталость водителя
Автомобили становятся умнее, но не всегда безопаснее. Новые системы комфорта могут отвлекать. Некоторые опции расслабляют водителя и снижают его бдительность. Почему технологии не всегда работают на пользу, читайте в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 14:17
Стоимость проезда по М-11 «Нева» увеличилась с 2026 года для большинства водителей
С 2026 года на М-11 «Нева» изменились тарифы. Новые цены затронули почти всех водителей. Исключение - владельцы абонементов с транспондером М11 Подмосковье. Рост составил от 3% до 9%. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 12:11
В России изменят правила экзаменов на права и введут электронные справки
В ближайшее время экзамены на права станут другими. Электронные справки заменят бумажные. Появятся новые причины для аннулирования прав. Кандидатам запретят использовать гаджеты. Сроки пересдачи изменятся. Подробности – в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 11:43
Кому запретят садиться за руль в 2026 году и почему это важно
В России ужесточили требования к состоянию здоровья водителей. Новые правила вызвали споры среди экспертов и автомобилистов. Некоторые ограничения удивили даже опытных юристов. Почему теперь не все смогут получить права — разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.01.2026, 07:22
Таксисты массово отказываются от перевозки детей после роста штрафов в 2026 году
Водители такси все чаще отказывают семьям с детьми. Новые штрафы пугают даже опытных таксистов. Родители сталкиваются с нехваткой машин в детских тарифах. Агрегаторы не спешат решать проблему. Эксперты спорят о справедливости новых правил.Читать далее
-
12.01.2026, 23:34
Чем заменить незамерзайку зимой: безопасные альтернативы для бачка омывателя
Водители часто сталкиваются с нехваткой зимней жидкости. Эксперты советуют не рисковать с дешевыми заменителями. Есть неожиданные, но безопасные варианты. Узнайте, как не навредить автомобилю в мороз.Читать далее
Похожие материалы
-
13.01.2026, 18:59
Водитель Renault сбил женщину на проспекте Испытателей и попытался скрыться
В Петербурге произошел инцидент с участием автомобиля Renault. Водитель совершил наезд на женщину и уехал. Полиция быстро нашла нарушителя. Подробности происшествия выясняются.Читать далее
-
13.01.2026, 18:49
Как определить границы действия знаков запрета парковки и остановки в городе
Парковочные запреты встречаются на улицах все чаще. Нарушение может привести к штрафу или эвакуации. Важно понимать, где заканчивается действие знаков. Разбираемся в деталях и исключениях.Читать далее
-
13.01.2026, 18:13
Госдума рассмотрит отмену штрафа за тонировку и новые льготы для водителей
В январе 2026 года депутаты обсудят важные изменения для автомобилистов. В повестке - новые правила для парковок, налога и аптек. Решения могут затронуть миллионы водителей. Следите за развитием событий.Читать далее
-
13.01.2026, 15:39
На Госуслугах появилась проверка такси на легальность - как это работает
В сервисе Госуслуги внедрили новую функцию для проверки такси. Теперь любой пассажир может узнать, легально ли работает автомобиль. Это поможет снизить число нелегальных перевозчиков. Нововведение уже доступно по всей стране.Читать далее
-
13.01.2026, 15:02
Как современные опции в авто могут снижать внимание и вызывать усталость водителя
Автомобили становятся умнее, но не всегда безопаснее. Новые системы комфорта могут отвлекать. Некоторые опции расслабляют водителя и снижают его бдительность. Почему технологии не всегда работают на пользу, читайте в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 14:17
Стоимость проезда по М-11 «Нева» увеличилась с 2026 года для большинства водителей
С 2026 года на М-11 «Нева» изменились тарифы. Новые цены затронули почти всех водителей. Исключение - владельцы абонементов с транспондером М11 Подмосковье. Рост составил от 3% до 9%. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 12:11
В России изменят правила экзаменов на права и введут электронные справки
В ближайшее время экзамены на права станут другими. Электронные справки заменят бумажные. Появятся новые причины для аннулирования прав. Кандидатам запретят использовать гаджеты. Сроки пересдачи изменятся. Подробности – в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 11:43
Кому запретят садиться за руль в 2026 году и почему это важно
В России ужесточили требования к состоянию здоровья водителей. Новые правила вызвали споры среди экспертов и автомобилистов. Некоторые ограничения удивили даже опытных юристов. Почему теперь не все смогут получить права — разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.01.2026, 07:22
Таксисты массово отказываются от перевозки детей после роста штрафов в 2026 году
Водители такси все чаще отказывают семьям с детьми. Новые штрафы пугают даже опытных таксистов. Родители сталкиваются с нехваткой машин в детских тарифах. Агрегаторы не спешат решать проблему. Эксперты спорят о справедливости новых правил.Читать далее
-
12.01.2026, 23:34
Чем заменить незамерзайку зимой: безопасные альтернативы для бачка омывателя
Водители часто сталкиваются с нехваткой зимней жидкости. Эксперты советуют не рисковать с дешевыми заменителями. Есть неожиданные, но безопасные варианты. Узнайте, как не навредить автомобилю в мороз.Читать далее