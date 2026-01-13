Статистика аварий за последние 24 часа — подробности происшествий и последствия

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

13 января 2026, 19:56

В регионе зафиксировано множество дорожных происшествий. Некоторые из них закончились травмами. В числе пострадавших оказался несовершеннолетний. Подробности инцидентов и официальные данные - в нашем материале.

За последние сутки на территории Ленинградской области зарегистрировано значительное количество аварий. По информации Gazeta.SPb, за 24 часа сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 171 дорожно-транспортное происшествие.

В результате трех из них люди получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших оказался ребенок, что вызывает особое беспокойство у специалистов и общественности. Остальные аварии обошлись без серьезных последствий для здоровья участников.

В соседнем Санкт-Петербурге за тот же период произошло 665 дорожных инцидентов. Восьми из них хватило, чтобы причинить вред здоровью граждан. Всего в городских авариях пострадали восемь человек, что подчеркивает сохраняющуюся актуальность проблемы безопасности на дорогах мегаполиса.

Несмотря на большое количество происшествий, ни в одном из случаев не было зафиксировано смертельных исходов. Это обстоятельство отмечают как положительный момент, однако статистика травмированных все равно остается тревожной.

Сотрудники дорожной полиции продолжают анализировать причины аварий и призывают водителей к максимальной внимательности. Особое внимание уделяется профилактике нарушений, которые могут привести к тяжелым последствиям для всех участников движения.

Эксперты отмечают, что увеличение числа ДТП связано с ростом транспортного потока и сезонными изменениями погодных условий. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, не отвлекаться за рулем и быть особенно осторожными вблизи пешеходных переходов и школ.

Власти региона подчеркивают важность своевременного информирования населения о дорожной обстановке. Оперативные данные позволяют автолюбителям корректировать маршруты и избегать потенциально опасных участков.

В ближайшее время планируется усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также провести дополнительные профилактические мероприятия. Это должно способствовать снижению числа аварий и минимизации последствий для здоровья граждан.

