Операция экоинспекторов: как удалось предотвратить загрязнение в Кавголово

В Ленинградской области задержали грузовик при попытке выбросить отходы

В Кавголово выявили попытку незаконного вывоза мусора. Проверка прошла после обращения жителей. Водителей грузовика задержали на месте. Материалы переданы для дальнейших мер.

В районе деревни Кавголово Ленинградской области сотрудники регионального комитета государственного экологического надзора совместно с представителями Экомилиции провели оперативные мероприятия по выявлению нарушений в сфере обращения с отходами. Поводом для проверки стали обращения местных жителей, обеспокоенных появлением мусора на сельскохозяйственных землях.

В ходе рейда специалисты зафиксировали факт выгрузки отходов с использованием грузового самосвала. По информации Gazeta.SPb, транспортное средство было задержано непосредственно на месте происшествия и отправлено на специализированную стоянку для дальнейшего разбирательства.

В отношении водителя, управлявшего грузовиком, были оформлены материалы об административном правонарушении, связанном с несоблюдением правил обращения с отходами. Второму водителю выписали два административных протокола за нарушение требований к транспортировке мусора.

Все собранные материалы и информация о выявленных нарушениях направлены в территориальное управление Россельхознадзора. Там примут решение о дальнейших мерах в отношении собственника участка, на котором произошла попытка несанкционированного размещения отходов.

Данный случай подчеркивает важность общественного контроля и быстрой реакции профильных служб на сигналы о возможных нарушениях. Благодаря слаженным действиям инспекторов удалось предотвратить загрязнение сельскохозяйственных земель и привлечь к ответственности лиц, причастных к незаконному вывозу мусора.