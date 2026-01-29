Трагедия на трассе под Петербургом: почему девушка на Fabia вылетела на встречку

В Ленобласти 19-летняя девушка-водитель погибла при лобовом столкновении с тягачом

В Ломоносовском районе произошла смертельная авария. Молодая девушка за рулем легковушки погибла. Причины происшествия выясняют следователи. Подробности - в нашем материале.

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошла трагедия, которая потрясла местных жителей. На одном из участков трассы «Ропша - Марьино» случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. По информации Piter.tv, авария произошла на четвертом километре автодороги.

За рулем Skoda Fabia находилась 19-летняя девушка. По предварительным данным, она по неустановленным причинам выехала на встречную полосу. В этот момент по дороге двигался тягач Shacman, которым управлял 54-летний мужчина. Столкновение оказалось настолько сильным, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

Девушка скончалась на месте происшествия до прибытия медицинских служб. Спасти ее не удалось - травмы оказались несовместимы с жизнью. Водитель грузовика не пострадал, однако испытал сильный стресс от случившегося.

Сейчас сотрудники полиции проводят тщательную проверку всех обстоятельств аварии. Эксперты анализируют дорожную обстановку, техническое состояние транспортных средств и возможные причины, которые могли привести к выезду на встречную полосу. Не исключается, что свою роль сыграли погодные условия или невнимательность за рулем.

Дорожный инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Местные жители обсуждают трагедию, выражая соболезнования родным погибшей. Водители призывают друг друга быть внимательнее на дорогах, особенно в условиях ограниченной видимости и на загородных трассах.

Трагедия на трассе «Ропша - Марьино» вновь напомнила о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть максимально осторожными за рулем. Следствие продолжает работу, чтобы установить все детали случившегося и дать оценку действиям участников ДТП.