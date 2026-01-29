Трагедия на трассе под Петербургом: почему девушка на Fabia вылетела на встречку

29 января 2026, 19:01
В Ленобласти 19-летняя девушка-водитель погибла при лобовом столкновении с тягачом
В Ленобласти 19-летняя девушка-водитель погибла при лобовом столкновении с тягачом
В Ломоносовском районе произошла смертельная авария. Молодая девушка за рулем легковушки погибла. Причины происшествия выясняют следователи. Подробности - в нашем материале.
В Ломоносовском районе Ленинградской области произошла трагедия, которая потрясла местных жителей. На одном из участков трассы «Ропша - Марьино» случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. По информации Piter.tv, авария произошла на четвертом километре автодороги.
За рулем Skoda Fabia находилась 19-летняя девушка. По предварительным данным, она по неустановленным причинам выехала на встречную полосу. В этот момент по дороге двигался тягач Shacman, которым управлял 54-летний мужчина. Столкновение оказалось настолько сильным, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения.
Девушка скончалась на месте происшествия до прибытия медицинских служб. Спасти ее не удалось - травмы оказались несовместимы с жизнью. Водитель грузовика не пострадал, однако испытал сильный стресс от случившегося.
Сейчас сотрудники полиции проводят тщательную проверку всех обстоятельств аварии. Эксперты анализируют дорожную обстановку, техническое состояние транспортных средств и возможные причины, которые могли привести к выезду на встречную полосу. Не исключается, что свою роль сыграли погодные условия или невнимательность за рулем.
Дорожный инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Местные жители обсуждают трагедию, выражая соболезнования родным погибшей. Водители призывают друг друга быть внимательнее на дорогах, особенно в условиях ограниченной видимости и на загородных трассах.
Трагедия на трассе «Ропша - Марьино» вновь напомнила о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть максимально осторожными за рулем. Следствие продолжает работу, чтобы установить все детали случившегося и дать оценку действиям участников ДТП.
Похожие материалы Шкода, Шакман
-
28.09.2025, 10:00
Какие автомобили в России чаще всего списывают в утиль после ДТП в 2025
Страховые компании составили свежий список. В него вошли самые невезучие автомобили. Их ремонт после аварий признан нецелесообразным. Некоторые популярные модели оказались в зоне риска. Узнайте, какие машины чаще всего списывают.Читать далее
-
29.01.2026, 19:51
В Удмуртии отца подростка судят за опасную езду сына на питбайке
В России начались уголовные процессы против родителей питбайкеров. В Удмуртии отец оказался на скамье подсудимых. Его сын попал в ДТП на питбайке. Суд определит меру ответственности взрослого.Читать далее
-
29.01.2026, 19:48
БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром
В 1975 году в СССР появился карьерный самосвал, который не только поразил своими размерами, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Почему БелАЗ 7520 до сих пор вызывает уважение у специалистов и чем он удивил мировых конкурентов - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:44
Водитель такси в Подмосковье заработал 2 500 рублей, просто стоя на месте
В Подмосковье таксист показал, как погодные условия влияют на доход. Снегопад и пробки меняют правила игры. Узнайте, почему короткая поездка может стоить тысячи рублей.Читать далее
-
29.01.2026, 19:32
Городские пробки глазами молодого водителя: как меняется взгляд на дороги с возрастом
Молодые водители все чаще сталкиваются с агрессией и хаосом на городских дорогах. Как меняется восприятие трафика с возрастом и почему даже самые спокойные теряют самообладание за рулем - разбираемся на реальном примере.Читать далее
-
29.01.2026, 18:43
Как правильно реагировать на вопрос инспектора о приеме алкоголя за рулем
Вопрос инспектора о спиртном часто ставит в тупик. Важно не только, что вы скажете, но и как поведете себя. Реакция и манера общения могут сыграть решающую роль при проверке.Читать далее
-
29.01.2026, 18:33
Waze снова удивляет: старые функции возвращаются в центр внимания
Пользователи Waze вновь обсуждают функции, которые компания Google представила еще год назад. Почему сервис напоминает о них сейчас, и как это влияет на безопасность и удобство на дорогах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 17:24
Почему в городах ежедневно случаются аварии: главные ошибки водителей на дорогах
Водители часто совершают опасные промахи в потоке. Некоторые из них приводят к серьезным последствиям. Эксперт объяснил, почему эти ошибки так распространены. Узнайте, как снизить риск аварии.Читать далее
-
29.01.2026, 16:51
Почему руль может заблокироваться и как быстро решить проблему с управлением
Вышло исследование: блокировка руля - не только защита от угона, но и частая причина неожиданных проблем на дороге. Какие ошибки водителей приводят к заклиниванию, что делать в экстренной ситуации и как избежать повторения - объяснил эксперт.Читать далее
-
29.01.2026, 15:54
Трансмиссионные масла Rolf ATF: новые стандарты для коммерческого транспорта
Rolf Lubricants официально подтвердил соответствие своих трансмиссионных масел строгим требованиям ZF Aftermarket. Почему это событие может изменить подход к обслуживанию автобусов и спецтехники, и что важно знать владельцам коммерческого транспорта - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 14:19
Рынок подержанных прицепов и полуприцепов: как изменились продажи в 2025 году
Аналитика рынка подержанных прицепов и полуприцепов за 2025 год выявила неожиданные тенденции: несмотря на общее снижение продаж, отдельные сегменты показали рост. Разбираемся, что происходит с рынком и какие типы техники оказались востребованнее.Читать далее
Похожие материалы Шкода, Шакман
-
28.09.2025, 10:00
Какие автомобили в России чаще всего списывают в утиль после ДТП в 2025
Страховые компании составили свежий список. В него вошли самые невезучие автомобили. Их ремонт после аварий признан нецелесообразным. Некоторые популярные модели оказались в зоне риска. Узнайте, какие машины чаще всего списывают.Читать далее
-
29.01.2026, 19:51
В Удмуртии отца подростка судят за опасную езду сына на питбайке
В России начались уголовные процессы против родителей питбайкеров. В Удмуртии отец оказался на скамье подсудимых. Его сын попал в ДТП на питбайке. Суд определит меру ответственности взрослого.Читать далее
-
29.01.2026, 19:48
БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром
В 1975 году в СССР появился карьерный самосвал, который не только поразил своими размерами, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Почему БелАЗ 7520 до сих пор вызывает уважение у специалистов и чем он удивил мировых конкурентов - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:44
Водитель такси в Подмосковье заработал 2 500 рублей, просто стоя на месте
В Подмосковье таксист показал, как погодные условия влияют на доход. Снегопад и пробки меняют правила игры. Узнайте, почему короткая поездка может стоить тысячи рублей.Читать далее
-
29.01.2026, 19:32
Городские пробки глазами молодого водителя: как меняется взгляд на дороги с возрастом
Молодые водители все чаще сталкиваются с агрессией и хаосом на городских дорогах. Как меняется восприятие трафика с возрастом и почему даже самые спокойные теряют самообладание за рулем - разбираемся на реальном примере.Читать далее
-
29.01.2026, 18:43
Как правильно реагировать на вопрос инспектора о приеме алкоголя за рулем
Вопрос инспектора о спиртном часто ставит в тупик. Важно не только, что вы скажете, но и как поведете себя. Реакция и манера общения могут сыграть решающую роль при проверке.Читать далее
-
29.01.2026, 18:33
Waze снова удивляет: старые функции возвращаются в центр внимания
Пользователи Waze вновь обсуждают функции, которые компания Google представила еще год назад. Почему сервис напоминает о них сейчас, и как это влияет на безопасность и удобство на дорогах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 17:24
Почему в городах ежедневно случаются аварии: главные ошибки водителей на дорогах
Водители часто совершают опасные промахи в потоке. Некоторые из них приводят к серьезным последствиям. Эксперт объяснил, почему эти ошибки так распространены. Узнайте, как снизить риск аварии.Читать далее
-
29.01.2026, 16:51
Почему руль может заблокироваться и как быстро решить проблему с управлением
Вышло исследование: блокировка руля - не только защита от угона, но и частая причина неожиданных проблем на дороге. Какие ошибки водителей приводят к заклиниванию, что делать в экстренной ситуации и как избежать повторения - объяснил эксперт.Читать далее
-
29.01.2026, 15:54
Трансмиссионные масла Rolf ATF: новые стандарты для коммерческого транспорта
Rolf Lubricants официально подтвердил соответствие своих трансмиссионных масел строгим требованиям ZF Aftermarket. Почему это событие может изменить подход к обслуживанию автобусов и спецтехники, и что важно знать владельцам коммерческого транспорта - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 14:19
Рынок подержанных прицепов и полуприцепов: как изменились продажи в 2025 году
Аналитика рынка подержанных прицепов и полуприцепов за 2025 год выявила неожиданные тенденции: несмотря на общее снижение продаж, отдельные сегменты показали рост. Разбираемся, что происходит с рынком и какие типы техники оказались востребованнее.Читать далее