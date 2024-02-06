В Ленобласти мужчина попал под товарный поезд и выжил. Просто был сильно пьян
Напомним, летом 2023 года Госдума ужесточила наказание для пешеходов, переходящих пути в неположенном месте. Соответствующие поправки внесли в ч. 5 ст. 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене». Размер штрафа увеличили со 100 до 500 рублей. Жителям Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской областях придется заплатить еще больше – 1 500 рублей. Статью дополнили уточнением: гражданина привлекут к ответственности, если в пределах 1 км от места нарушения находился оборудованный для этого переход или любое другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное специальным информационным знаком.
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Люксовый Mercedes-AMG петербургского миллиардера продают в рамках дела о банкротстве
На торги выставили мощный внедорожник Mercedes-Benz GL63 AMG, принадлежащий петербургскому миллиардеру Александру Ебралидзе. Заявки принимают до середины марта.Читать далее
-
06.02.2024, 14:14
Инспектор ГИБДД назвал главные ошибки при обгоне. Они могут стоить жизни
Обгон всегда сопряжен с дополнительным риском. Если предстоит обогнать большую фуру на узкой дороге, водитель должен быть предельно внимательным, ведь любая ошибка может оказаться смертельной.Читать далее
-
06.02.2024, 12:50
В России могут приостановить взимание штрафов с камер. Очень много ложных фиксаций
Львиную долю штрафов за нарушение ПДД сейчас выписывают на основе данных с дорожных комплексов фото- и видеофиксации. «Умные» камеры умеют распознавать несколько видов нарушений, но, как минимум, от одного из них придется отказаться из-за большого числа ошибок.Читать далее
-
06.02.2024, 11:51
В России стартовали продажи нового семейного кроссовера с дорожным просветом в 210 мм. Сколько он стоит?
Китайский бренд Kaiyi объявил о начале продаж флагманского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun, который сопоставим по габаритам со Skoda Kodiaq. Покупатели могут выбирать из двух версий, которые различаются оснащением и мощностью.Читать далее
-
06.02.2024, 08:24
Еще одну легендарную модель сняли с производства. Ее заменит электрический кроссовер
С конвейера британского завода сошел последний универсал Mini Clubman. За всю 55-летнюю историю модели, с момента дебюта в далеком 1969 году, было собрано более 1 млн экземпляров. Ей на смену придет очередной электрокар.Читать далее
-
06.02.2024, 07:39
Самые популярные цвета автомобилей в России. Черный выходит из моды
Генри Форд, один из пионеров автомобилестроения, говорил, что автомобиль может быть любого цвета, при условии, что этот цвет – черный. За последние 100 лет вкусы автолюбителей серьезно изменились.Читать далее
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