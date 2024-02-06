В Ленобласти мужчина попал под товарный поезд и выжил. Просто был сильно пьян

Ранее мы писали Госдума в 5 раз увеличила штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте Депутаты Госдумы приняли закон, значительно увеличивающий штраф за переход железнодорожных путей в неположенном ... Читать далее

Инцидент произошел около семи часов вечера возле станции Гатчина-Товарная-Балтийская. Как сообщает портал Петербург2 со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО 54-летний житель Ленобласти переходил пути в неположенном месте и угодил под товарный поезд. Машинист заметил мужчину издалека, сигналил ему, затем применил экстренное торможение, но остановить тяжелый состав непросто. Избежать наезда не удалось. Мужчина был пьян и каким-то чудом выжил. С различными травмами его отвезли в больницу. По факту произошедшего идет проверка. Личность горе-пешехода пока не установлена.

Напомним, летом 2023 года Госдума ужесточила наказание для пешеходов, переходящих пути в неположенном месте. Соответствующие поправки внесли в ч. 5 ст. 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене». Размер штрафа увеличили со 100 до 500 рублей. Жителям Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской областях придется заплатить еще больше – 1 500 рублей. Статью дополнили уточнением: гражданина привлекут к ответственности, если в пределах 1 км от места нарушения находился оборудованный для этого переход или любое другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное специальным информационным знаком.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах