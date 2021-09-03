3 сентября 2021, 16:29
В Ленобласти нарушителей ПДД будут ловить с помощью дронов
Госавтоинспекция начинает патрулировать основные магистрали Ленинградской области при помощи квадрокоптеров. Пристальное внимание будут уделять любителям обгонять через сплошую.
Дарья Климова Фото: youtube.com / ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО
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Фото: youtube.com / ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО
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Выезд на встречку считается одним из наиболее серьезных нарушений, поскольку именно он с большой долей вероятности приводит к смертельной аварии. По статистике ГИБДД, с июня по август на дорогах Ленобласти погибло111 человек. Экипажи ГИБДД, вооруженные дронами, уже начали отслеживать нарушителей на основных направлениях выездов из Санкт-Петербурга.
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