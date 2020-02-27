27 февраля 2020, 18:11
В Ленобласти развязку с КАД в Мурино попробуют построить до конца года
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал поручение изыскать средства для завершения строительства транспортной развязки с КАД в районе Мурино Ленинградской области в 2020 году, а не растягивать финансирование на три года.
Фото: regnum.ru
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Город Мурино расположен в Ленинградской области к северо-западу от Санкт-Петербурга. От северной столицы его отделяет кольцевая автодорога. Это сравнительно молодой район, где ведется активное жилищное строительство. Под застройку выделена территория площадью 500 га. Официально здесь зарегистрировано порядка 50 тысяч человек, но фактически проживает вдвое больше. Весной 2019 года Мурино получило статус города. Вопрос транспортной доступности стоит крайне остро.
Господин Хуснуллин выразил уверенность, что финансирование, необходимое для возведения новой развязки, удастся найти уже в 2020 году. Строительство постараются завершить или до конца текущего года, или, в крайнем случае, в 2021 году.
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