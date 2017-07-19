19 июля 2017, 19:19

В Ленобласти сократилось число ДТП

На региональных дорогах Ленинградской области снизились основные показатели аварийности. По данным главного управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и ЛО, общее количество дорожно-транспортных происшествий за 6 месяцев 2017-го снизилось почти на 20% и составило 1 109 случаев.
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В частности, сократилось количество аварий с участием детей и наездов на пешеходных переходах. Также снизилось число участников аварий, получивших ранения различной степени тяжести. По заверениям специалистов, в Ленобласти стало происходить меньше ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог. Показатель числа погибших и раненых по этой причине в общей сложности сократился почти на 40%.

Число ДТП уменьшилось, по данным ГИБДД, в связи с ограничением скоростного режима в населенных пунктах. Кроме того, были усилены работы по контролю над качеством содержания областных трасс со стороны комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области. В текущем году в регионе обустроят й30 автобусных остановок, 15 километров тротуаров и установят 12 светофорных объектов.

В России за прошедшие 6 месяцев сократилось общее число жертв, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Их количество стало меньше на 5,5%. Количество аварий с погибшими сократилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 Подробнее: https://110km.ru/art/gibdd-soobshhilo-chto-smertelnyh-dtp-stalo-menshe-120070.html

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В Ленобласти сократилось число ДТП
{{material_119349}} В частности, сократилось количество аварий с участием детей и наездов на пешеходных переходах. Также снизилось число участников аварий, получивших ранения различной степени тяжести. По заверениям специалистов, в Ленобласти стало происходить меньше ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог. Показатель числа погибших и раненых по этой причине в общей сложности сократился почти на 40%.Число ДТП уменьшилось, по данным ГИБДД, в связи с ограничением скоростного режима в населенных пунктах. Кроме того, были усилены работы по контролю над качеством содержания областных трасс со стороны комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области. В текущем году в регионе обустроят й30 автобусных остановок, 15 километров тротуаров и установят 12 светофорных объектов.В России за прошедшие 6 месяцев сократилось общее число жертв, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Их количество стало меньше на 5,5%. Количество аварий с погибшими сократилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробнее: https://110km.ru/art/gibdd-soobshhilo-chto-smertelnyh-dtp-stalo-menshe-120070.html
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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