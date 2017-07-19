19 июля 2017, 19:19
В Ленобласти сократилось число ДТП
На региональных дорогах Ленинградской области снизились основные показатели аварийности. По данным главного управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и ЛО, общее количество дорожно-транспортных происшествий за 6 месяцев 2017-го снизилось почти на 20% и составило 1 109 случаев.
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Число ДТП уменьшилось, по данным ГИБДД, в связи с ограничением скоростного режима в населенных пунктах. Кроме того, были усилены работы по контролю над качеством содержания областных трасс со стороны комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области. В текущем году в регионе обустроят й30 автобусных остановок, 15 километров тротуаров и установят 12 светофорных объектов.
В России за прошедшие 6 месяцев сократилось общее число жертв, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Их количество стало меньше на 5,5%. Количество аварий с погибшими сократилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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