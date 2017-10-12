12 октября 2017, 08:47

В Ленобласти выпустили мощный карьерный самосвал

На заводе «Катерпиллар-Тосно» в Ленинградской области выпустили один из самых больших и мощных карьерных самосвалов в мире. Новая модель техники линейки Cat777e была отмечена знаком качества региона.
^

Новый карьерный самосвал Cat777e предназначен для эксплуатации в сложных условиях Урала, Сибири, Дальнего Востока. Его мощности не снижаются при крайне низких и высоких температурах. Машина способна перевозить до 100 тонн груза.

В настоящее время завод в Тосно также выпускает две модели экскаваторов HEX320 и HEX336 и две модели внедорожных карьерных самосвалов Cat773 и Cat777, а также компоненты для техники и оборудования. На производственном предприятии «Катерпиллар-Тосно» занято 350 сотрудников. Средняя заработная плата составляет 84 тыс. рублей.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
AutoStyle | отзывы
приветствую всех, хочу рассказать свое мнение о покупке автомобиля в автосалоне Автостайл. Начну с того что больше я туда ни ногой. Салон выглядит как разбитая шарага, менеджеры и в общем работники абсолютно непрофессиональные, когда оформлял там себе гранту, во всех документах разбирался сам. Я торопился ...
АндрейГорин
где в СПБ есть хорошие предложения от дилеров
Господа автолюбители может здесь кто знает, где в СПБ есть хорошие предложения от дилеров по продаже новых моделей УАЗ?
Юрий Афанасьев
Флагман Range Rover получил новую версию
Задние фары - очень красивые !!
Светлана Пономарева
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тенденция роста: автокредиты поднимают рынок со дна
Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Ленобласти выпустили мощный карьерный самосвал
Новый карьерный самосвал Cat777e предназначен для эксплуатации в сложных условиях Урала, Сибири, Дальнего Востока. Его мощности не снижаются при крайне низких и высоких температурах. Машина способна перевозить до 100 тонн груза. В настоящее время завод в Тосно также выпускает две модели экскаваторов HEX320 и HEX336 и две модели внедорожных карьерных самосвалов Cat773 и Cat777, а также компоненты для техники и оборудования. На производственном предприятии «Катерпиллар-Тосно» занято 350 сотрудников. Средняя заработная плата составляет 84 тыс. рублей.
2017-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Новосибирск Симферополь Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG