12 октября 2017, 08:47
В Ленобласти выпустили мощный карьерный самосвал
На заводе «Катерпиллар-Тосно» в Ленинградской области выпустили один из самых больших и мощных карьерных самосвалов в мире. Новая модель техники линейки Cat777e была отмечена знаком качества региона.
Новый карьерный самосвал Cat777e предназначен для эксплуатации в сложных условиях Урала, Сибири, Дальнего Востока. Его мощности не снижаются при крайне низких и высоких температурах. Машина способна перевозить до 100 тонн груза.
В настоящее время завод в Тосно также выпускает две модели экскаваторов HEX320 и HEX336 и две модели внедорожных карьерных самосвалов Cat773 и Cat777, а также компоненты для техники и оборудования. На производственном предприятии «Катерпиллар-Тосно» занято 350 сотрудников. Средняя заработная плата составляет 84 тыс. рублей.
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