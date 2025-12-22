Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

22 декабря 2025, 15:14

В Лесосибирске продают уникальный кастенваген ГАЗель Next 2016 года с автодомом

Жилой минивэн ГАЗель Next с газовым оборудованием и доработанным салоном ищет нового владельца

В Лесосибирске выставлен на продажу необычный минивэн ГАЗель Next 2016 года. Машина прошла капитальный ремонт двигателя и оснащена газовым оборудованием. Внутри - утепленный салон, поворотные сиденья и барная стойка. Такой вариант подойдет для путешествий или бизнеса. Подробности - в нашем материале.

В Красноярском крае, в городе Лесосибирск, на продажу выставлен необычный кастенваген на базе ГАЗель Next 2016 года выпуска. Этот автомобиль не просто транспортное средство, а настоящий минивэн, который легко превращается в автодом, мобильный офис или даже фудтрак. Пробег машины составляет 237 тысяч километров, а под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 107 лошадиных сил. Коробка передач - механическая, привод задний, а руль - левый.

Фото: auto.drom.ru

Особое внимание заслуживает установленное газовое оборудование, хотя баллон сейчас снят. После капитального ремонта двигатель не расходует масло, что говорит о хорошем техническом состоянии. Владелец позаботился о комфорте: в автомобиле стоит новая резина, амортизаторы SS20 комфорт, а для холодных зим предусмотрен бензиновый фен WEBASTO. Салон тщательно проклеен и утеплен, что позволяет сохранять тепло даже в сильные морозы.

Фото: auto.drom.ru

Внутри минивэна - поворотные сиденья с ремнями безопасности, что удобно для отдыха и путешествий. Для автономной работы установлен инвертор мощностью 2 кВт, а за музыкальное сопровождение отвечает акустика JBL с цветомузыкой. В салоне есть посуда, держатели для бутылок на магнитах, барная стойка и вместительный холодильник на 75 литров, который можно закрепить после демонтажа второго ряда сидений.

Фото: auto.drom.ru

Этот ГАЗель Next легко адаптируется под разные задачи: его можно использовать как автодом для путешествий, party bus для вечеринок, мобильную торговую точку или даже офис на колесах. Все характеристики автомобиля подтверждены отчетом по VIN-коду, ограничений на регистрацию нет. Причина продажи - ухудшение здоровья владельца, который более десяти лет пользовался этим автомобилем.

Стоимость кастенвагена составляет 2 300 000 рублей. Такой вариант заинтересует тех, кто ищет универсальное решение для бизнеса или отдыха, а также ценит индивидуальный подход к доработке автомобиля. В Лесосибирске подобные предложения встречаются нечасто, поэтому этот минивэн может стать отличной находкой для новых владельцев.

Упомянутые марки: ГАЗ
