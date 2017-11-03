В лесу под Санкт-Петербургом нашли редкий спорткар
Встретить на российских дорогах японский спорткар Honda NSX можно не часто. Зато такую машину можно найти, например, в лесополосе около одного из поселков под Санкт-Петербургом.
По фотографиям видно, что обитает необычный «лесной житель» на этом месте уже давно. Он успел покрыться даже мхом. Информации о том, почему машина оказалась брошенной в лесу, нет.
По данным пользователя Drive2, автомобиль был выкуплен у прежнего владельца и сейчас находится в одном из местных автосервисов. У спорткара отсутствует двигатель. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Honda NSX оснащался 3-литровым двигателем V6, мощность которого составляет 273 л. с. и 285 Нм крутящего момента. С таким мотором первая «сотня» покорялась машине за 5,9 секунды.
По данным пользователя Drive2, автомобиль был выкуплен у прежнего владельца и сейчас находится в одном из местных автосервисов. У спорткара отсутствует двигатель. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Honda NSX оснащался 3-литровым двигателем V6, мощность которого составляет 273 л. с. и 285 Нм крутящего момента. С таким мотором первая «сотня» покорялась машине за 5,9 секунды.
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