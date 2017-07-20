20 июля 2017, 14:08

В линейке DS появится SUV с электромотором

Премиальное подразделение Citroen – марка DS – работает над очередной моделью. Речь идет о компактном кроссовере с электрическим мотором, который может дебютировать до конца 2018 года.
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Новинка займет место в модельном ряду бренда на ступень ниже DS7 Crossback. Кроссовер построят на базе E-CMP, в разработке которой участвовали специалисты Dongfeng. По своим габаритам модель окажется близка к Peugeot 208, Citroen C3 и DS3.

По предварительным данным, электромотор сможет генерировать порядка 400 л. с. Запас хода на одном заряде литий-ионных аккумуляторов составит более 300 км. Все остальные подробности об электрическом вседорожнике пока засекречены.

Продажи машины на европейском авторынке начнутся не раньше 2019 года. Вседорожник составит конкуренцию Audi Q2.Как ожидают в компании, новинка окажется популярнее самого DS7 Crossback.

Новинки и концепт кары ДС

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В линейке DS появится SUV с электромотором
{{material_118948}}Новинка займет место в модельном ряду бренда на ступень ниже DS7 Crossback. Кроссовер построят на базе E-CMP, в разработке которой участвовали специалисты Dongfeng. По своим габаритам модель окажется близка к Peugeot 208, Citroen C3 и DS3. По предварительным данным, электромотор сможет генерировать порядка 400 л. с. Запас хода на одном заряде литий-ионных аккумуляторов составит более 300 км. Все остальные подробности об электрическом вседорожнике пока засекречены.Продажи машины на европейском авторынке начнутся не раньше 2019 года. Вседорожник составит конкуренцию Audi Q2.Как ожидают в компании, новинка окажется популярнее самого DS7 Crossback.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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