В линейке ГАЗ появится пикап: первые фото
Фото: vk.com/rcinews
Фото: vk.com/rcinews
Фото: vk.com/rcinews
Фото: vk.com/rcinews
Фото: vk.com/rcinews
Фото: vk.com/rcinews
В моторную гамму «Соболя NN» войдут три агрегата: дизельные 2,8-литровый Cummins (150 сил) и 2,0-литровый Volkswagen EA189 (136 сил), а также бензиновый 2,7-литровый УМЗ Evotech (120 сил). Автомобиль получил систему полного привода типа part-time, понижающую передачу, блокировку заднего дифференциала, независимую пружинную переднюю подвеску, а также зависимую заднюю на листовых рессорах. Сроки запуска серийного производства пока неизвестны.
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