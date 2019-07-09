9 июля 2019, 18:19

В линейке MINI появился электрокар

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Впервые в истории MINI выпустил хэтчбек с электрической силовой установкой. Модель под названием Cooper SE должна появиться в продаже на европейском рынке до конца текущего года.
В линейке MINI появился электрокар
В линейке MINI появился электрокар
В линейке MINI появился электрокар
В линейке MINI появился электрокар
В линейке MINI появился электрокар
В линейке MINI появился электрокар
В линейке MINI появился электрокар
В линейке MINI появился электрокар
В линейке MINI появился электрокар
В линейке MINI появился электрокар

MINI Cooper S
Выпускается с 2001 г.
Новый от 1 499 000 до 1 641 500 Р
Отзывов: 2
Автомобиль имеет некоторые общие черты с концептуальным MINI Electric Concept, который дебютировал в 2017 году. У новинки аналогичная радиаторная решетка со вставками желтого цвета, особые алюминиевые колесные диски, а также порт для подключения зарядного кабеля справа.

В движение Cooper SE приводится электрическим двигателем от BMW i3S, который развивает 184 л. с. и 270 Нм крутящего момента. Модель может развивать максимальные 150 км/ч, а с места до 100 км/ч автомобиль ускоряется за 7,3 секунды. Запас хода на одной зарядке составляет 270 км. Восполнить энергию аккумуляторов до 80% можно за 2,5 часа при помощи зарядки на11 кВт.

Уже в «базе» электрический «Мини» имеет светодиодные головные фары, двухзонный климат-контроль, а также мультимедиа с 6,5-дюймовым тачскрином и навигатором. Сколько будет стоить новинка – пока не сообщается.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mini Cooper S
Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
Владимир
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
Равона R2 на механике Нет!
Гиви
По городскому бездорожью
а где nissan juke, или он вне конкуренции) ) ) ...
жуке
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В линейке MINI появился электрокар
{{model_no_show_1615}} Автомобиль имеет некоторые общие черты с концептуальным MINI Electric Concept, который дебютировал в 2017 году. У новинки аналогичная радиаторная решетка со вставками желтого цвета, особые алюминиевые колесные диски, а также порт для подключения зарядного кабеля справа.В движение Cooper SE приводится электрическим двигателем от BMW i3S, который развивает 184 л. с. и 270 Нм крутящего момента. Модель может развивать максимальные 150 км/ч, а с места до 100 км/ч автомобиль ускоряется за 7,3 секунды. Запас хода на одной зарядке составляет 270 км. Восполнить энергию аккумуляторов до 80% можно за 2,5 часа при помощи зарядки на11 кВт.Уже в «базе» электрический «Мини» имеет светодиодные головные фары, двухзонный климат-контроль, а также мультимедиа с 6,5-дюймовым тачскрином и навигатором. Сколько будет стоить новинка – пока не сообщается.
2019-07-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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