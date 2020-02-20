20 февраля 2020, 12:53
В линейке Peugeot появился новый пикап
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Фото: Peugeot
Компания Peugeot представила пикап Landtrek. Автомобиль построен в партнерстве с китайской компанией Changan и предназначен для рынков Южной Америки и Африки.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
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Длина версии с двойной кабиной достигает 5 330 мм с учетом 1630-миллиметровой грузовой платформы, в салоне – до шести посадочных мест. Соответствующие габариты пикапа с однорядной кабиной: 5 390 и 2 430 мм. Грузоподъемность Peugeot Landtrek составляет от 1 до 1,2 тонны в зависимости от версии. Кроме того, автомобиль может буксировать прицеп массой 3,5 тонны. Дорожный просвет равен не менее 214 мм, а глубина преодолеваемого брода – до 600 мм.
Под капотом французского пикапа трудятся китайские турбомоторы: бензиновый объемом 2,4 литра (210 л.с., 320 Нм) и дизельный объемом 1,9-литра (150 л.с., 350 Нм). Оба могут работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач Getrag или с 6-диапазонным «автоматом» Punch. Привод у базовых версий исключительно задний, у топовых – жестко подключаемый полный с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.
Оснащение начальных версий спартанское, но в более «богатых» комплектациях появляется и 10-дюймовый экран медиасистемы, и двухзонный климат-контроль, и камеры кругового обзора, а также ряд электронных вспомогательных систем, включая помощь при движении под уклон, антипробуксовочную систему ASR и систему стабилизации прицепа TSC. Продавать Peugeot Landtrek будут в странах Латинской Америки и Африки. В дальнейшем пикап может появиться и на других рынках, но европейским покупателям его точно не предложат.
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