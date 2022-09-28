В Липецке собрали первый серийный автомобиль новой российской марки
К отечественному электрокару уже проявили внимание российские таксомоторные парки и сервисы каршеринга. А энергохолдинг «РусГидро» договорился о поставке 40 седанов для развития электрокаршеринга в Приморском крае.
В октябре в Липецке планируют наладить производство второй модели. Это будет электрический кроссовер Evolute i-Joy с мотором на 176 л.с. и запасом хода до 405 километров. Цена уже известна. Базовый автомобиль будет стоить от 3 490 000 рублей или 2 565 000 рублей с учетом субсидии. Одним из первых покупателей кроссовера может стать Денис Мантуров. Глава Минпромторга уже заявил о своем желании.
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09.09.2022, 13:20
Названы цены автомобилей новой российской марки Evolute: они впечатляют
На официальном сайте одного из крупных отечественных дилеров появились сразу три модели новой российской марки Evolute: седан, кроссовер и минивэн. Причем о последнем автомобиле информации почти никакой нет.Читать далее
-
05.09.2022, 13:24
Новая российская марка показала в Москве сразу три модели
Молодой российский бренд Evolute представил в Москве три новых модели: седан, кроссовер и кросс-купе. Причем купеобразный кроссовер появился на публике впервые.Читать далее
-
05.09.2022, 07:57
5 самых ожидаемых новинок второй половины 2022 года
Одни автопроизводители уходят из России, но освободившиеся места постепенно занимают другие марки и модели. До конца 2022 года в нашей стране должны состояться сразу несколько интересных премьер.Читать далее
-
28.09.2022, 17:54
Американцы скупают новые автомобили: в сентябре установлен новый рекорд
Американские автолюбители начали скупать автомобили, невзирая на выросшие цены и отсутствие скидок или подарков от производителей. В сентябре будет установлен новый рекорд.Читать далее
-
28.09.2022, 17:21
Кто купит китайский кроссовер за 8 млн рублей?
На российский рынок готовится выйти новый китайский бренд. Марку Voyah позиционируют как премиальную, ее высокотехнологичные шоурумы уже открылись в Европе. Теперь очередь за Россией. Собирать автомобили для отечественного рынка планируют в Липецке.Читать далее
-
28.09.2022, 16:48
Обновленный BMW Z4: экзотические цвета и пакет M-Sport
Компания BMW показала рестайлинговый родстер BMW Z4 2023 модельного года. Автомобиль получил более выразительный дизайн, больше стандартных функций и расширенную цветовую палитру.Читать далее
-
28.09.2022, 15:22
Citroen показал новый логотип: оказалось, ему уже больше 100 лет
Компания Citroen объявила о скорой смене фирменного стиля и логотипа. Новая символика появится в середине 2023 года. Очередная эмблема Citroen стала 10-й в истории марки и представляет собой современный взгляд на логотип 1919 года.Читать далее
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