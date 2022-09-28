В Липецке собрали первый серийный автомобиль новой российской марки

Ранее мы писали Новая российская марка показала в Москве сразу три модели Молодой российский бренд Evolute представил в Москве три новых модели: седан, кроссовер и кросс-купе. Причем ... Читать далее

Новый российский седан Evolute i-Pro по сути является перелицованным китайским Dongfeng Aeolus E70 с модернизированной силовой установкой. Автомобиль оснастили электромотором мощностью 163 л.с. и тяговой батареей, емкости которой хватит на 420 километров пути без подзарядки. Стоит новинка 2 990 000 рублей, но с учетом скидки по госпрограмме цену можно снизить до 2 065 000 рублей. В оснащение входят фронтальные подушки безопасности и медиасистема с 7,0-дюймовым экраном.

К отечественному электрокару уже проявили внимание российские таксомоторные парки и сервисы каршеринга. А энергохолдинг «РусГидро» договорился о поставке 40 седанов для развития электрокаршеринга в Приморском крае.

Фото: Evolute

В октябре в Липецке планируют наладить производство второй модели. Это будет электрический кроссовер Evolute i-Joy с мотором на 176 л.с. и запасом хода до 405 километров. Цена уже известна. Базовый автомобиль будет стоить от 3 490 000 рублей или 2 565 000 рублей с учетом субсидии. Одним из первых покупателей кроссовера может стать Денис Мантуров. Глава Минпромторга уже заявил о своем желании.

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