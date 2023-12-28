В Липецкой области стартовала сборка нового мощного кроссовера: 585 сил и 3,7 секунды до «сотни»

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Премиальный полноприводный кроссовер Evolute i-Jet, пятая модель в линейке, станет флагманом российского бренда электрокаров благодаря уровню комфорта и динамическим характеристикам. Стремительный дизайн кузова сочетается с модным сейчас минимализмом в интерьере. В отделке салона использованы высококачественные материалы.

В списке оснащения: 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, медиасистема с внушительным 15,6-дюймовым экраном, проекционный HUD-дисплей. Комфортабельные кресла обиты экокожей и снабжены функциями массажа, подогрева, вентиляции, а также электроприводом с памятью настроек.

Фото: Evolute

Ключевая особенность новинки – солидная динамика. Электрическая силовая установка развивает 585 л.с. и до 940 Нм пикового крутящего момента. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 3,7 секунды. Емкости тяговой батареи (80 кВт-ч) хватает на 483 километра по реалистичному циклу WLTP. С более мощным аккумулятором (90 кВт-ч) кроссовер может проехать до 530 километров без подзарядки.

На все автомобили действует заводская гарантия: 3 года или 100 тысяч километров. Цены пока официально не называют, но некоторые дилеры уже разместили объявления о продаже Evolute i-Jet по цене от 6 млн рублей.

Упомянутые модели: Seres SF5

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