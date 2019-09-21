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21 сентября 2019, 15:55

В Ливии владельцев новых авто похищают вместе с машинами, рассказали корреспонденты ФАН

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Вернувшиеся из командировки в Ливию журналисты Федерального агентства новостей рассказали о хаосе в столице некогда богатейшей африканской страны и высочайшем уровне преступности.
Об этом сообщает сайт РИА ФАН. В Триполи человека могут похитить средь бела дня, особенно если он владелец дорогого автомобиля, отметили корреспонденты.

Во времена правления Муаммара Каддафи в Ливии считалось нормальным иметь по 3-4 автомобиля на семью. Доходы населения были высокими. А топливо – одним из самых дешевых в мире. В Триполи довольно много автомобилей, в том числе высокого ценового сегмента, но все они куплены до 2011 года. С началом гражданской войны все автопроизводители ушли из республики.

Цены на новые автомобили, которые нелегально поставляют морем из США, предельно высоки. Их могут себе позволить лишь люди, приближенные к власти. Владельцы таких авто автоматически становятся потенциальной целью похитителей. «Если обычный человек, у которого даже есть на это деньги, возьмет себе такую машину, большой шанс, что его похитят вместе с ней», - рассказал журналист ФАН.

Во время командировки фиксер корреспондентов рассказал, что несколько лет назад неприятный инцидент произошел с его двоюродным братом. Мужчину похитили вместе с авто, а через несколько дней потребовали выкуп в размере 500 тысяч динар. «Им пришлось продать одну из квартир, машину, с родственниками скинуться, и в итоге выкупили. Человека вернули, а машину, с которой его угнали, нет», - рассказали журналисты.

Видео доступно по ссылке https://youtu.be/9_3ElXUdTz4

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В Ливии владельцев новых авто похищают вместе с машинами, рассказали корреспонденты ФАН
Об этом сообщает сайт РИА ФАН. В Триполи человека могут похитить средь бела дня, особенно если он владелец дорогого автомобиля, отметили корреспонденты. Во времена правления Муаммара Каддафи в Ливии считалось нормальным иметь по 3-4 автомобиля на семью. Доходы населения были высокими. А топливо – одним из самых дешевых в мире. В Триполи довольно много автомобилей, в том числе высокого ценового сегмента, но все они куплены до 2011 года. С началом гражданской войны все автопроизводители ушли из республики. Цены на новые автомобили, которые нелегально поставляют морем из США, предельно высоки. Их могут себе позволить лишь люди, приближенные к власти. Владельцы таких авто автоматически становятся потенциальной целью похитителей. «Если обычный человек, у которого даже есть на это деньги, возьмет себе такую машину, большой шанс, что его похитят вместе с ней», - рассказал журналист ФАН. Во время командировки фиксер корреспондентов рассказал, что несколько лет назад неприятный инцидент произошел с его двоюродным братом. Мужчину похитили вместе с авто, а через несколько дней потребовали выкуп в размере 500 тысяч динар. «Им пришлось продать одну из квартир, машину, с родственниками скинуться, и в итоге выкупили. Человека вернули, а машину, с которой его угнали, нет», - рассказали журналисты. Видео доступно по ссылке https://youtu.be/9_3ElXUdTz4
2019-09-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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