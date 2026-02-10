Трагедия на трассе: спасатели боролись за жизнь, но исход оказался фатальным

10 февраля 2026, 17:49
В Ломоносовском районе водитель погиб после опрокидывания легковушки под грузовик
Утро в Ленобласти омрачилось серьезной аварией. На трассе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Спасатели работали на месте происшествия. Обстоятельства выясняются.
Утро 10 февраля в Ломоносовском районе Ленинградской области началось с трагедии на дороге. На одном из участков трассы произошло жесткое столкновение между легковым автомобилем и крупногабаритным грузовиком. Как сообщает Piter.tv, последствия аварии оказались крайне тяжелыми.
Сила удара была настолько велика, что легковая машина вылетела с проезжей части, перевернулась и оказалась в кювете. Передняя часть автомобиля оказалась буквально под колесами грузовика, что значительно осложнило работу спасателей. Для извлечения пострадавших из искореженного салона пришлось использовать специальное гидравлическое оборудование.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Информация о других возможных пострадавших уточняется, а также выясняются все детали случившегося. На месте работали сотрудники экстренных служб, которые оперативно ликвидировали последствия аварии и обеспечили безопасность движения на участке.
Причины трагедии пока не установлены. По предварительно версии 71-летний мужчина за рулем кроссовера Volkswagen Tiguan пошел на разворот, не пропустив попутный грузовик Shacman под управлением 45-летнего водителя. Однако окончательные выводы будут сделаны после завершения проверки.
МЧС России в очередной раз обращает внимание водителей на необходимость строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание стоит уделять выбору скорости, соответствующей погоде и состоянию трассы, а также избегать опасных маневров, таких как выезд на встречную полосу.
Трагедия в Ломоносовском районе стала напоминанием о том, насколько важно быть внимательным за рулем и не пренебрегать элементарными мерами безопасности. Эксперты подчеркивают: даже небольшая ошибка на дороге может привести к необратимым последствиям.
Похожие материалы
-
10.02.2026, 18:14
ОСАГО в 2026 году: как не нарваться на штраф при любой остановке
В 2026 году ужесточились последствия ошибок с ОСАГО. Проверки стали чаще, а санкции - строже. Даже мелкая небрежность может привести к штрафу. Разбираемся, как избежать проблем.Читать далее
-
10.02.2026, 17:34
В Приморском районе Петербурга открыли новую транспортную магистраль у ЖК
В Приморском районе Петербурга появилась новая дорога. Она соединяет жилой комплекс с ключевыми объектами. В районе улучшилась транспортная доступность. Изменения затронули и схему движения.Читать далее
-
10.02.2026, 15:37
Jaguar отзывает электрокроссоверы I-PACE в США: выявлен риск возгорания батарей
Jaguar Land Rover вынуждена отозвать более 2 тысяч I-PACE в США из-за угрозы перегрева батарей. Временное решение - ограничение заряда до 90%. Чем это грозит рынку и почему проблема может коснуться и других брендов - разбираемся.Читать далее
-
10.02.2026, 13:35
В Москве суд отменил штраф ГАИ для робота-курьера: за что его хотели наказать?
В столице разгорелся спор между ГАИ и компанией, управляющей роботами-доставщиками. Впервые в России попытались применить штраф за повреждение дорог к автономному устройству. Чем это обернулось и какие последствия ждут рынок - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 00:16
Шесть незаконных требований ГАИ: что водитель вправе игнорировать на дороге
Многие водители не знают, какие требования инспектора незаконны. Это приводит к лишним конфликтам. Разбираемся, что делать, если сотрудник ГАИ выходит за рамки полномочий. Проверьте свои права заранее.Читать далее
-
09.02.2026, 18:09
Десять машин столкнулись на КАД в Ленобласти: движение парализовано на участке трассы
На КАД в Ленобласти произошла крупная авария. Движение ограничено, работают экстренные службы. Подробности происшествия выясняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
09.02.2026, 08:24
Что делать при аварии: алгоритм первой помощи и юридические нюансы для водителей
Вышло исследование: большинство водителей не знают, как грамотно оказать первую помощь на дороге. Какие ошибки могут стоить жизни, что делать в критической ситуации и как не попасть под статью - объясняем на реальных примерах. Это важно знать каждому автомобилисту.Читать далее
-
09.02.2026, 00:11
Почему синие дорожные знаки с разными стрелками требуют разного поведения
Внешне похожие синие знаки на дорогах часто сбивают с толку. Их форма и тип стрелки определяют правила движения. Ошибка в трактовке может привести к штрафу. Разберемся, как не попасть в неловкое положение.Читать далее
-
08.02.2026, 11:06
Полет Mercedes с эстакады на МКАД попал на видео: детали трагедии на 77-м километре
Вышло видео с места резонансного происшествия на МКАД: легковой Mercedes на высокой скорости пробил ограждение и рухнул с эстакады, зацепив другую машину. Почему этот случай вызвал особое внимание у экспертов и что грозит водителям в подобных ситуациях - разбираемся подробно.Читать далее
-
07.02.2026, 09:51
Штрафы за рекламу на автомобилях хотят повысить: новые правила и суммы
Депутаты предлагают увеличить штрафы за рекламу на авто, которая превращает машины в стационарные щиты. Какие суммы грозят нарушителям, почему это важно именно сейчас и что еще планируют изменить - в нашем материале.Читать далее
