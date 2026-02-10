Трагедия на трассе: спасатели боролись за жизнь, но исход оказался фатальным

В Ломоносовском районе водитель погиб после опрокидывания легковушки под грузовик

Утро 10 февраля в Ломоносовском районе Ленинградской области началось с трагедии на дороге. На одном из участков трассы произошло жесткое столкновение между легковым автомобилем и крупногабаритным грузовиком. Как сообщает Piter.tv, последствия аварии оказались крайне тяжелыми.

Сила удара была настолько велика, что легковая машина вылетела с проезжей части, перевернулась и оказалась в кювете. Передняя часть автомобиля оказалась буквально под колесами грузовика, что значительно осложнило работу спасателей. Для извлечения пострадавших из искореженного салона пришлось использовать специальное гидравлическое оборудование.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Информация о других возможных пострадавших уточняется, а также выясняются все детали случившегося. На месте работали сотрудники экстренных служб, которые оперативно ликвидировали последствия аварии и обеспечили безопасность движения на участке.

Причины трагедии пока не установлены. По предварительно версии 71-летний мужчина за рулем кроссовера Volkswagen Tiguan пошел на разворот, не пропустив попутный грузовик Shacman под управлением 45-летнего водителя. Однако окончательные выводы будут сделаны после завершения проверки.

МЧС России в очередной раз обращает внимание водителей на необходимость строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание стоит уделять выбору скорости, соответствующей погоде и состоянию трассы, а также избегать опасных маневров, таких как выезд на встречную полосу.

Трагедия в Ломоносовском районе стала напоминанием о том, насколько важно быть внимательным за рулем и не пренебрегать элементарными мерами безопасности. Эксперты подчеркивают: даже небольшая ошибка на дороге может привести к необратимым последствиям.