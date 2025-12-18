Трагедия на Волхонском шоссе — что известно о происшествии и ходе проверки

В Ломоносовском районе водитель сбил мужчину на переходе: полиция выясняет детали

В Ленинградской области произошла авария с трагическим исходом. Полиция проводит проверку. Подробности происшествия уточняются. Следите за развитием событий.

Утро 18 декабря в Ломоносовском районе Ленинградской области ознаменовалось серьезным происшествием на дороге. На 15-м километре Волхонского шоссе произошла авария, в результате которой погиб пожилой мужчина. По информации Piter.tv, молодой водитель за рулем Chevrolet Cruze совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

Пострадавший, 70-летний житель региона, скончался на месте до приезда экстренных служб. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа незамедлительно прибыли на место трагедии для выяснения всех обстоятельств случившегося. Движение на участке дороги было временно ограничено, чтобы специалисты могли провести необходимые следственные действия и зафиксировать детали происшествия.

Водитель, управлявший автомобилем, оказался 22-летним местным жителем. Сейчас он дает объяснения сотрудникам полиции. Эксперты проверяют, соблюдал ли он скоростной режим и был ли трезв в момент аварии. Также анализируются записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить полную картину произошедшего.

По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть по обозначенному переходу, однако дорожная обстановка и видимость могли сыграть свою роль. Следователи рассматривают все возможные версии, в том числе невнимательность водителя и возможные нарушения правил дорожного движения.

Полиция продолжает работу по установлению всех деталей трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Водителям напоминают о необходимости быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов, особенно в темное время суток и при плохой погоде. Данное происшествие вновь поднимает вопрос о безопасности на дорогах и необходимости строгого соблюдения ПДД всеми участниками движения.