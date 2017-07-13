13 июля 2017, 18:05

В Лондоне пассажиров будет возить электро-версия городского такси

Распространение электромобилей в столице Великобритании набирает обороты. На этой волне автоконцерн Geely заявил о своей готовности выпускать электро-версии такси для пополнения парка пассажирских транспортных средств Лондона.
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Заявление было сделано про такси марки «LEVC», в оснащение которых входит небольшой бензиновый двигатель, обеспечивающий резервный запас хода. Всего без подзарядки и заправки автомобиль сможет преодолеть около 640 км, включая 112 км на аккумуляторах. Эти разработки позволят британским таксистам экономить более 100 фунтов стерлингов в неделю. Об очевидной пользе для экологии можно даже и не говорить.

Для пассажиров поездка будет комфортной благодаря улучшенной шумоизоляции, технологии снижения вибрации при езде, а так же обеспечен более легкий процесс посадки людей, передвигающихся на инвалидных колясках. В задней части салона установлены зарядные устройства для гаджетов и предусмотрена возможность выхода в интернет. В производстве технической составляющей автомобиля принимала участие компания Volvo.

Для заказа модель станет доступной в августе. В плане разработчиков вывести электрокар на международный рынок. Уже известно, что 225 экземпляров инновационного такси отправится в Нидерланды.

Дизайн и тюнинг Джили

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| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
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В Лондоне пассажиров будет возить электро-версия городского такси
{{material_119986}}Заявление было сделано про такси марки «LEVC», в оснащение которых входит небольшой бензиновый двигатель, обеспечивающий резервный запас хода. Всего без подзарядки и заправки автомобиль сможет преодолеть около 640 км, включая 112 км на аккумуляторах. Эти разработки позволят британским таксистам экономить более 100 фунтов стерлингов в неделю. Об очевидной пользе для экологии можно даже и не говорить.Для пассажиров поездка будет комфортной благодаря улучшенной шумоизоляции, технологии снижения вибрации при езде, а так же обеспечен более легкий процесс посадки людей, передвигающихся на инвалидных колясках. В задней части салона установлены зарядные устройства для гаджетов и предусмотрена возможность выхода в интернет. В производстве технической составляющей автомобиля принимала участие компания Volvo.Для заказа модель станет доступной в августе. В плане разработчиков вывести электрокар на международный рынок. Уже известно, что 225 экземпляров инновационного такси отправится в Нидерланды.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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