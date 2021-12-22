22 декабря 2021, 17:50
В Лондоне запретили электрические самокаты и велосипеды
Управление общественного транспорта Лондона объявило о полном запрете личных электрических самокатов и велосипедов. Решение было принято после того, как в метро на прошлой неделе экстренные службы были вынуждены ликвидировать последствия взрыва батареи одного из электросамокатов.
Дарья Климова Фото: The Verge
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Ранее на электросамокатах в Лондоне нельзя было выезжать на муниципальные дороги общего пользования, а также перемещаться на них по тротуарам. Их можно было лишь перевозить в общественном транспорте в качестве багажа. Теперь любой человек со своим электросамокатом или электрическим велосипедом в Лондоне – нарушитель. Ездить на них можно только по территории частных владений и то с разрешения собственника. Обычные самокаты пока можно перевозить в багаже, но только складные.
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