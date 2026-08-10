Спасатели применили спецтехнику для помощи пострадавшему водителю

В Лужском районе перевернулся микроавтобус после столкновения с легковушкой

На трассе произошла авария с участием двух машин. Один из водителей оказался заблокирован. Для его спасения понадобилось спецоборудование. Все детали происшествия выясняются.

На трассе произошла авария с участием двух машин. Один из водителей оказался заблокирован. Для его спасения понадобилось спецоборудование. Все детали происшествия выясняются.

В Лужском районе Ленинградской области на трассе Р-23 «Псков» произошла серьезная авария, в которой столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Инцидент произошел на 128-м километре автодороги, после чего в его боковую часть врезался легковой автомобиль.

В результате столкновения водитель микроавтобуса оказался заблокирован в деформированном салоне. Для его извлечения спасателям пришлось применять гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Освобожденного мужчину передали бригаде скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По информации Piter.tv , на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые оперативно ликвидировали последствия аварии и обеспечили безопасность движения на участках трасс. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас изучаются специалистами, проводится проверка по факту ДТП.

Дорожное происшествие привлекло внимание к вопросам безопасности на загруженных дорогах региона. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными на участках с интенсивным движением. Принимаются меры, направленные на ускорение реагирования спасательных служб, и используется современное оборудование для оказания помощи пострадавшим.

В настоящее время состояние водителя микроавтобуса оценивается врачами, а сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по установлению всех обстоятельств аварии. Ожидается, что проверка поможет выявить виновных и принять соответствующие меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.