Трагедия на дороге под Лугой - почему безопасность детей в авто так важна

В Лужском районе подросток погиб в аварии на трассе

В Лужском районе Ленинградской области произошла серьезная авария, в которой погиб ребенок. Полиция выясняет детали происшествия. Причины трагедии пока неизвестны. Следствие продолжается.

В Лужском районе Ленинградской области произошла серьезная авария, в которой погиб ребенок. Полиция выясняет детали происшествия. Причины трагедии пока неизвестны. Следствие продолжается.

В Лужском районе Ленинградской области днем 19 июля случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь подростка. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, на участке трассы «Осьмино - Хилок» в поселке Мшинская водитель Renault Logan не смогла удержать автомобиль на дороге. Машина вылетела с проезжей части и оказалась в кювете.

В момент аварии в салоне находилась 13-летняя девочка, которая сидела на заднем сиденье без пристегнутого ремня безопасности. К сожалению, именно она стала жертвой этого происшествия - спасти ребенка не удалось. Остальные пассажиры и водитель не получили травм.

Сотрудники полиции уже начали проверку по факту случившегося. Сейчас устанавливаются все детали и причины, приведшие к трагедии. Особое внимание уделяется тому, почему ребенок находился в машине без ремня безопасности, а также техническому состоянию транспортного средства и дорожным условиям в момент аварии.

Эксперты отмечают, что подобные случаи подчеркивают важность соблюдения элементарных правил безопасности в автомобиле. Даже короткая поездка может обернуться бедой, если пренебречь ремнями. Водителям и пассажирам напоминают: пристегиваться должны все, независимо от возраста и места в салоне.

Пока следствие продолжается, местные жители обсуждают происшествие и выражают соболезнования семье погибшей. Водителям советуют быть особенно внимательными на загородных трассах, где дорожная обстановка может меняться внезапно. Полиция призывает не забывать о безопасности детей в автомобиле и всегда использовать ремни.