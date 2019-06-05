5 июня 2019, 17:59
В мае бестселлером Lada вновь стала Granta
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Компания АвтоВАЗ подвела итоги майских продаж новых автомобилей Lada. Всего за месяц дилеры реализовали 28,7 тыс. машин. Лидерство продолжает удерживать обновленное семейство Lada Granta.
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Бестселлером российского бренда вновь стало семейство Lada Granta. В мае на этой модели остановили свой выбор 11 095 покупателей. В сравнении с маем прошлого года продажи увеличились на 30,7%. С января по май 2019 года было продано 52 373 экземпляра Lada Granta. Второе место по продажам в линейке Lada занимает семейство Vesta. В мае было продано 8 818 автомобилей или на 14,9% больше по сравнению с маем 2018 года. За первые пять месяцев текущего года Vesta разошлась тиражом 46 837 экземпляров.
В целом, бренд Lada продолжает наращивать рыночную долю по продажам новых автомобилей. По собственным оценкам АвтоВАЗа, на конец мая продажи Lada занимают 21% отечественного авторынка.
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Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Всё конечно хорошо, развиваются технологии, но АвтоВАЗ лепит машины из китайских деталей! Какое предательство, какой позор!!
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