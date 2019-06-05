5 июня 2019, 17:59

В мае бестселлером Lada вновь стала Granta

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Компания АвтоВАЗ подвела итоги майских продаж новых автомобилей Lada. Всего за месяц дилеры реализовали 28,7 тыс. машин. Лидерство продолжает удерживать обновленное семейство Lada Granta.
В мае бестселлером Lada вновь стала Granta
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В мае нынешнего года дилеры Lada в России продали 28 739 автомобилей. Продажи сохранились на уровне прошлого года. Прирост по сравнению с маем 2018-го составил 0,4%. Всего с начала года в нашей стране было реализовано 143 418 автомобилей Lada или на 3,6% больше, чем годом ранее.

Бестселлером российского бренда вновь стало семейство Lada Granta. В мае на этой модели остановили свой выбор 11 095 покупателей. В сравнении с маем прошлого года продажи увеличились на 30,7%. С января по май 2019 года было продано 52 373 экземпляра Lada Granta. Второе место по продажам в линейке Lada занимает семейство Vesta. В мае было продано 8 818 автомобилей или на 14,9% больше по сравнению с маем 2018 года. За первые пять месяцев текущего года Vesta разошлась тиражом 46 837 экземпляров.

В целом, бренд Lada продолжает наращивать рыночную долю по продажам новых автомобилей. По собственным оценкам АвтоВАЗа, на конец мая продажи Lada занимают 21% отечественного авторынка.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Продажи Lada Granta Cross начнутся летом
Всё конечно хорошо, развиваются технологии, но АвтоВАЗ лепит машины из китайских деталей! Какое предательство, какой позор!!
Андрей
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В мае бестселлером Lada вновь стала Granta
{{material_126464}}В мае нынешнего года дилеры Lada в России продали 28 739 автомобилей. Продажи сохранились на уровне прошлого года. Прирост по сравнению с маем 2018-го составил 0,4%. Всего с начала года в нашей стране было реализовано 143 418 автомобилей Lada или на 3,6% больше, чем годом ранее.Бестселлером российского бренда вновь стало семейство Lada Granta. В мае на этой модели остановили свой выбор 11 095 покупателей. В сравнении с маем прошлого года продажи увеличились на 30,7%. С января по май 2019 года было продано 52 373 экземпляра Lada Granta. Второе место по продажам в линейке Lada занимает семейство Vesta. В мае было продано 8 818 автомобилей или на 14,9% больше по сравнению с маем 2018 года. За первые пять месяцев текущего года Vesta разошлась тиражом 46 837 экземпляров.В целом, бренд Lada продолжает наращивать рыночную долю по продажам новых автомобилей. По собственным оценкам АвтоВАЗа, на конец мая продажи Lada занимают 21% отечественного авторынка.
2019-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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