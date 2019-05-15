15 мая 2019, 13:14
В мае Cadillac и Chevrolet можно купить с выгодой от 1,1 млн рублей
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Российский офис General Motors объявил об эксклюзивном предложении на автомобили Cadillac и Chevrolet, действующем в период с 14 по 26 мая 2019 года. Больше всего смогут сэкономить покупатели внедорожников Cadillac Escalade в комплектации Premium – минимум 1 100 000 рублей.
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Скидки на кроссоверы Cadillac ХТ5 2017 года выпуска составляют от 580 тыс. рублей за комплектацию Luxury, от 680 тыс. рублей за Platinum и от 800 тыс. рублей за Premium. Специальное предложение не распространяется на опциональное оборудование. Дополнительную выгоду можно получить при покупке в кредит. Для Escalade процентная ставка начинается от 8%, а для ХТ5 – от 5% годовых.
Скидки на автомобили Chevrolet 2018 года выпуска немного скромнее, но все равно заслуживают внимания. Внедорожники Tahoe в комплектации LT теперь стоят минимум на 600 тыс. рублей дешевле, а в комплектации Premier – на 300 тыс. рублей. Выгода при покупке кроссовера Chevrolet Traverse в комплектации LT составит не менее 500 тыс. рублей, а в топовой комплектации Premier – не менее 200 тыс. рублей. Для автомобилей Chevrolet также действует кредитная программа с выгодной процентной ставкой: от 7.5% годовых для Traverse и от 8% годовых для Tahoe.
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Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
18.03.2015, 07:10
Тест-драйв Chevrolet Cruze 1.4: Turbo-поддержка
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Тест-драйв TrailBlazer: много автомобиля
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Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
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