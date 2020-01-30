30 января 2020, 23:15
В мае петербургских водителей ждут новые штрафы
- 205
- 0
Депутаты петербургского парламента готовят для автовладельцев новые штрафы. С мая 2020 года вводится административное наказание за стоянку на газонах и неоплаченную парковку.
Ранее мы писали
Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга разработала законопроект, предусматривающий ...Читать далее
Ранее водителей, бросающих свои машины в зоне платной парковки невозможно было оштрафовать, поскольку МВД не предоставляло сведения о них городу, ссылаясь на закон о защите персональных данных. Скоро пробелы в законодательстве будут устранены, автовладельцы начнут получать штрафы, и зону платной парковки в центре Петербурга расширят.
Аналогичным образом наказание постигнет любителей припарковаться на газоне. Размер штрафов уже определен. Они немаленькие и способны нанести ощутимый удар по кошельку нарушителей. Физических лиц обещают штрафовать на сумму от 3 000 до 5 000 рублей, а юридических – от 150 000 до 500 000 рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Огромный выбор запчастей для любых авто по доступной цене http:// ali.pub/ 4fnz9d
подскажите с разблокироровкой. Постоянно пишет enter cod/ на кнопки не реагирует. Что делать? На все нажимал, даже на красную, и стекло протирал, и по колесу стучал...
Ссылка на запчасти Дайхатсу https:// japancarts.ru/ shop/ daihatsu/
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве