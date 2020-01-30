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30 января 2020, 23:15

В мае петербургских водителей ждут новые штрафы

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Депутаты петербургского парламента готовят для автовладельцев новые штрафы. С мая 2020 года вводится административное наказание за стоянку на газонах и неоплаченную парковку.
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Подробности нововведений рассказал журналистам портала Peterburg2 Алексей Цивилев, депутат петербургского ЗакСа от фракции «Единая Россия» и председатель местного отделения Всероссийской общественной организации «Союз Пешеходов России». Возглавляемая им депутатская группа разрабатывает пакет поправок о штрафах за стоянку на газонах и неоплаченную парковку. Поправки в городской закон планируют принять в мае нынешнего года.

Ранее водителей, бросающих свои машины в зоне платной парковки невозможно было оштрафовать, поскольку МВД не предоставляло сведения о них городу, ссылаясь на закон о защите персональных данных. Скоро пробелы в законодательстве будут устранены, автовладельцы начнут получать штрафы, и зону платной парковки в центре Петербурга расширят.

Аналогичным образом наказание постигнет любителей припарковаться на газоне. Размер штрафов уже определен. Они немаленькие и способны нанести ощутимый удар по кошельку нарушителей. Физических лиц обещают штрафовать на сумму от 3 000 до 5 000 рублей, а юридических – от 150 000 до 500 000 рублей.
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подскажите с разблокироровкой. Постоянно пишет enter cod/ на кнопки не реагирует. Что делать? На все нажимал, даже на красную, и стекло протирал, и по колесу стучал...
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В мае петербургских водителей ждут новые штрафы
{{material_128642}}Подробности нововведений рассказал журналистам портала Peterburg2 Алексей Цивилев, депутат петербургского ЗакСа от фракции «Единая Россия» и председатель местного отделения Всероссийской общественной организации «Союз Пешеходов России». Возглавляемая им депутатская группа разрабатывает пакет поправок о штрафах за стоянку на газонах и неоплаченную парковку. Поправки в городской закон планируют принять в мае нынешнего года.Ранее водителей, бросающих свои машины в зоне платной парковки невозможно было оштрафовать, поскольку МВД не предоставляло сведения о них городу, ссылаясь на закон о защите персональных данных. Скоро пробелы в законодательстве будут устранены, автовладельцы начнут получать штрафы, и зону платной парковки в центре Петербурга расширят.Аналогичным образом наказание постигнет любителей припарковаться на газоне. Размер штрафов уже определен. Они немаленькие и способны нанести ощутимый удар по кошельку нарушителей. Физических лиц обещают штрафовать на сумму от 3 000 до 5 000 рублей, а юридических – от 150 000 до 500 000 рублей.
2020-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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