Испытание Колымой: сможет ли БАЗ S32A50 покорить сердца старателей

22 июля 2026, 11:36
В Магадане покажут новый российский самосвал БАЗ с независимой подвеской
В Магадане покажут новый российский самосвал БАЗ с независимой подвеской
В Магаданской области впервые представят самосвал БАЗ S32A50 с независимой подвеской. Премьера состоится на «Золотом фестивале», после чего машина отправится на испытания в реальных условиях золотодобычи. Эксперты отмечают, что такие тесты редко проходят в столь суровых климатических условиях. Что покажет эксплуатация и какие выводы сделают специалисты - рассказываем в материале.
В Магадане готовятся к премьере российского самосвала БАЗ S32A50, который впервые будет представлен широкой публике на «Золотом фестивале» 25 июля. Это событие привлекло внимание не только местных жителей, но и специалистов отрасли: машина оснащена независимой пружинной подвеской всех трех осей и постоянным полным приводом 6×6, что для отечественных грузовиков остается редкостью.
После презентации на фестивале автомобиль отправится на опытно-промышленную эксплуатацию в одну из компаний, обслуживающих золотодобывающие предприятия региона. Как выяснил 110km.ru, во время испытаний специалисты будут анализировать, насколько техника справляется с тяжелыми условиями: бездорожьем, слабонесущими грунтами и экстремально низкими температурами, которые на Колыме могут опускаться до минус 50 градусов. По итогам тестов станет ясно, соответствует ли БАЗ S32A50 требованиям золотодобывающей отрасли и стоит ли внедрять его в массовую эксплуатацию.
Производитель - акционерное общество «Романов» из Санкт-Петербурга - делает ставку на уникальные технические решения. Независимая подвеска позволяет колесам сохранять контакт с дорогой даже на сложных маршрутах, а дорожный просвет и допустимая нагрузка до 12 тонн на каждую ось обеспечивают дополнительную проходимость. Кузов объемом 16 кубометров выполнен из износостойкой стали и оснащен системой подогрева, что особенно важно для работы с влажными сыпучими материалами в условиях северной зимы.
Магаданская область традиционно входит в число лидеров по добыче золота в России. По данным Министерства природных ресурсов и экологии региона, в 2025 году здесь добыли 55,1 тонны золота, а прогноз на 2026 год - около 55 тонн. Для техники, работающей на таких объектах, важна не только надежность, но и способность выдерживать длительную эксплуатацию на карьерных дорогах без покрытия и в условиях многомесячной зимы.
Генеральный директор АО «Романов» Дмитрий Гречухин подчеркивает, что испытания в реальных производственных условиях - самый объективный способ проверить возможности техники. По его словам, только практика покажет, насколько самосвал БАЗ S32A50 соответствует задачам, которые ставит перед ним золотодобывающая отрасль Колымы.
Если Вы не знали, АО «Романов» - российская компания, специализирующаяся на производстве тяжелой грузовой техники для промышленного и строительного сектора. Завод расположен в Санкт-Петербурге, а продукция предприятия поставляется в различные регионы страны. Модель БАЗ S32A50 - одна из последних разработок компании, ориентированная на эксплуатацию в сложных климатических и дорожных условиях. В последние годы «Романов» активно внедряет современные технические решения, чтобы повысить конкурентоспособность отечественных грузовиков на внутреннем рынке.
В целом, опытно-промышленная эксплуатация БАЗ S32A50 на Колыме может стать важным этапом для всей отрасли. Результаты испытаний позволят объективно оценить эффективность новой техники и определить перспективы дальнейшего сотрудничества между производителем и предприятиями золотодобывающего сектора региона. Такой подход может стать примером для других российских производителей, стремящихся адаптировать свою продукцию к реальным условиям эксплуатации.
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