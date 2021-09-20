В Магаданской области введут запрет на продажу алкоголя в выходные: так власти борются с любителями выпить за рулем
Губернатор области Сергей Носов поручил правительству региона совместно с Госавтоинспекцией и прокуратурой разработать план мероприятий по сокращению пагубного влияния алкоголя на количество ДТП. В числе предполагаемых мер он назвал трансляцию социальной рекламы в кинотеатрах, общественных местах ина баннерах, расположенных вдоль автодорог. Кроме того, губернатор предложил запретить продавать алкоголь в праздничные и выходные дни. По словам главы региона, человек имеет право распоряжаться своей жизнью, но права распоряжаться жизнью других не имеет точно.
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