В Магнитогорске грузовой состав протаранил «Ладу» с пятью пассажирами

17.11.2023, 13:03

Самый дешевый кроссовер Haval в России скинул еще 100 тысяч рублей

В ноябре некоторые бренды объявили о скидках на свои автомобили, в их числе и китайский Haval. Семейный кроссовер Haval M6 подешевел на 100 тысяч рублей. Сейчас его примеру последовал самый бюджетный представитель линейки – кроссовер Haval Jolion.Читать далее