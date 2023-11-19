В Магнитогорске грузовой состав протаранил «Ладу» с пятью пассажирами
Фото: t.me/ugibdd74
Фото: t.me/ugibdd74
Сотрудники Госавтоинспекции проверили автоматику на железнодорожном переезде и установили, что она работает в штатном режиме. Сейчас следователи изучают все обстоятельства и причины произошедшего.
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Самый дешевый кроссовер Haval в России скинул еще 100 тысяч рублей
В ноябре некоторые бренды объявили о скидках на свои автомобили, в их числе и китайский Haval. Семейный кроссовер Haval M6 подешевел на 100 тысяч рублей. Сейчас его примеру последовал самый бюджетный представитель линейки – кроссовер Haval Jolion.Читать далее
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21.12.2022, 13:27
Закон кармы: водитель за час угодил в два одинаковых ДТП
В Первоуральске водитель вазовской «десятки» в течение одного часа стал участником двух идентичных ДТП. Запись с камеры видеонаблюдения показала, как развивались события.Читать далее
-
11.08.2022, 08:07
В Ростовской области лопнувшее колесо стало причиной гибели 5 человек
Серьезная авария произошла накануне вечером на автодороге Волгодонск – Зимовники в Ростовской области. Здесь лоб в лоб столкнулись самосвал и вазовская «десятка». Пять человек погибли на месте, еще двое госпитализированы.Читать далее
-
24.09.2020, 16:09
На трассе «Таврида» в Крыму очередное ДТП: скорее всего, водитель вновь уснул
Недавно введенная в эксплуатацию автомагистраль «Таврида» в Крыму вновь попала в сводки дорожно-транспортных происшествий. Вчера, в среду, 23 сентября 2020 года в районе с. Королево Ленинского района произошло ДТП. Читать далее
-
19.11.2023, 13:12
Упавшее в Бийске дерево пронзило салон автобуса
Ураган накрыл в эти выходные Алтайский край. Сильный ветер сносил крыши с домов, рвал провода, валил деревья. В окрестностях Бийска сломанное ветром дерево попало точно в автобус.Читать далее
-
17.11.2023, 16:03
В Петербурге на Lada Largus случайно уронили 10-тонный противовес: видео
Утром в пятницу, 17 ноября, с огромного трала, перевозившего трактор, сорвался 10-тонный противовес и упал ровно на крышу белого Lada Largus, смяв легковой автомобиль в лепешку.Читать далее
-
17.11.2023, 15:34
Эксперт развеял миф об омывайке, продающейся на обочинах дорог
С наступлением зимы вдоль дорог начинают появляться торговцы синей незамерзайкой, изготовленной на основе метанола, которая уже больше 20 лет находится в России под официальным запретом.Читать далее
-
17.11.2023, 13:03
Самый дешевый кроссовер Haval в России скинул еще 100 тысяч рублей
В ноябре некоторые бренды объявили о скидках на свои автомобили, в их числе и китайский Haval. Семейный кроссовер Haval M6 подешевел на 100 тысяч рублей. Сейчас его примеру последовал самый бюджетный представитель линейки – кроссовер Haval Jolion.Читать далее
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