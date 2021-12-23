23 декабря 2021, 17:08
В Макдональдсе появились велотренажеры: видео взорвало TikTok
Любители калорийного фастфуда теперь могут больше не мучиться угрызениями совести относительно лишних съеденных калорий. В китайских Макдональдсах появились столики с велотренажерами.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Ряды тренажеров стоят вдоль стены, где голодные посетители могут подкрепиться, а заодно и покрутить педали. Немного похоже на первоапрельскую шутку, но проект развивают на полном серьезе. Идея, конечно, странная, но постоянным клиентам она, похоже, пришлась по душе. Лучше воспользоваться велотренажером в Макдональдсе, чем вообще не заниматься спортом. Девушка на видео, набравшем в ТикТоке 36 млн просмотров, выглядит вполне естественно: она крутит педали, ест бургер и потягивает кока-колу.
@cris13yu
mc da China kkkk amei a ideia♬ som original - cris13_u
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