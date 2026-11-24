Больше места и душевая: почему новый плацкарт изменит поездки

РЖД представили макет вагона с индивидуальными шторками и розетками у каждого места. В салоне предусмотрены душевая и второй туалет, а серийные закупки планируют начать в 2027 году, пока речь идет о проекте, а не о вагонах на маршрутах.

РЖД представили макет вагона с индивидуальными шторками и розетками у каждого места. В салоне предусмотрены душевая и второй туалет, а серийные закупки планируют начать в 2027 году, пока речь идет о проекте, а не о вагонах на маршрутах.

На выставке «Транспорт России» еще в 2025 году показали макет плацкартного вагона габарита Т с увеличенным салоном и переработанной санитарной зоной. Пока это проект: серийные машины еще не вышли на маршруты, а закупки намечены на 2027 год. Ниже — что известно о компоновке, оснащении и сроках.

В макете предусмотрено 58 мест — на четыре больше, чем в массовой компоновке на 54 пассажира. Ширина вагона увеличена на 28 см, длина — на 73 см относительно прежних моделей. Поперечные полки имеют длину 189,1 см, боковые — 187,5 см; их размеры также будут увеличены, хотя точные значения не утверждены официально. Размеры должны дать больше места для сна, в том числе высоким пассажирам.

Изменение габаритов сопровождается обновлением каждого места. Пассажир получает откидной столик и шторку по всей длине полки. Заявлены светодиодное освещение и розетка на 220 В с USB-портом; верхние места имеют такое же оснащение. Персональные элементы предусмотрены для всех мест, включая верхние полки.

Шторки отделяют пассажирские места друг от друга, а новые воздуховоды направляют поток воздуха к полке. Разработчики рассчитывают, что пассажир сможет регулировать подачу воздуха на свое место. В проекте отдан приоритет индивидуальности и комфорту в пути.

В общей планировке предусмотрена душевая кабина и второй туалет. Такой вариант впервые представлен на уровне макета. В вагоне запланированы две санитарные комнаты. Разработчики рассчитывают, что дополнительные помещения сократят утренние очереди.

Данный вариант пока остается макетом: новые вагоны еще не вышли на маршруты. Перечисленные решения относятся к проекту, а не к вагонам, уже имеющимся в наличии. При переходе к серийной версии планировка и оснащение могут быть изменены.

По поручению генерального директора РЖД конструкторская документация практически завершена. Первые обновленные составы планируют направить на юг России и в Сибирь, в том числе на Урал. Серийные закупки новых вагонов намечены на 2027 год; это плановый срок, а не дата начала перевозки.