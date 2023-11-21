В массовом ДТП на Кубани с коровой и скорой помощью погибли люди
После столкновения с коровой иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль Lada, после чего опрокинулась. 28-летний водитель Mercedes-Benz и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще одного пассажира иномарки и пассажира Lada отправили в больницу. В машине скорой помощи никто не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, а также выясняют, кому принадлежала корова, которую отпустили на самовыгул.
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21.11.2023, 07:26
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Российский офис китайского бренда Haval провел закрытую презентацию кроссовера Haval F7 второго поколения. Ожидается, что новинка появится в продаже у дилеров в первой половине 2024 года.Читать далее
-
20.11.2023, 17:55
В Петербурге открыли первый женский таксопарк
С одной стороны, после проведения реформы в сфере такси наблюдается дефицит кадров, с другой – эксперты говорят о растущей востребованности профессии таксиста среди женщин. Первый женский таксопарк начал работать в Петербурге.Читать далее
-
20.11.2023, 17:36
Какие существуют виды автомошенничества (и как с ними справиться)
В текущем году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирован заметный рост числа преступлений в сфере мошенничества с ДТП и полисами ОСАГО. Злоумышленники постоянно изобретают новые схемы.Читать далее
-
20.11.2023, 16:34
В Россию везут загадочный китайский внедорожник Paladin
Китайская компания Sinomach Automobile, специализирующаяся на производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, пообещала привезти в Россию линейку легковых автомобилей. Первым предложат внедорожник Paladin.Читать далее
-
20.11.2023, 15:31
Глава АвтоВАЗа рассказал о серийной сборке электрических Lada
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая в Совете Федерации, рассказал о скором запуске в серийное производство электрических версий Lada. Сборку организуют на автозаводе в Ижевске.Читать далее
-
20.11.2023, 14:39
Lada Granta: история создания и будущее
Семейство Lada Granta можно назвать народным. Это самые доступные на сегодняшний день новые автомобили на российском рынке, простые и неприхотливые в эксплуатации. Премьера модели состоялась в 2011 году.Читать далее
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