В массовом ДТП на Кубани с коровой и скорой помощью погибли люди

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Трагедия произошла 20 ноября около 8 часов вечера на 37-м километре автодороги Лабинск – пгт. Мостовской – граница КЧР, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД по Краснодарскому краю. На неосвещенный участок дороги в районе хутора Центральный неожиданно вышла корова, в которую врезался легковой автомобиль Mercedes-Benz. От удара животное отбросило на полосу встречного движения, прямо под колеса машины скорой помощи.

После столкновения с коровой иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль Lada, после чего опрокинулась. 28-летний водитель Mercedes-Benz и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще одного пассажира иномарки и пассажира Lada отправили в больницу. В машине скорой помощи никто не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, а также выясняют, кому принадлежала корова, которую отпустили на самовыгул.

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