Дилер выставил на продажу Ram 1500 TRX с пробегом за 140 тысяч долларов — это выше цены абсолютно нового SRT TRX 2027 года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 18:58

В Майами подержанный Ram 1500 TRX 2024 года продают дороже новой версии 2027 модельного года

В Майами подержанный Ram 1500 TRX 2024 года продают дороже новой версии 2027 модельного года

Дилер выставил на продажу Ram 1500 TRX с пробегом за 140 тысяч долларов — это выше цены абсолютно нового SRT TRX 2027 года

В Майами подержанный Ram 1500 TRX 2024 года продают дороже новой версии 2027 модельного года

В Майами дилер продает Ram 1500 TRX 2024 года с пробегом за 139 980 долларов - это заметно выше средней рыночной стоимости и даже превышает цену новой версии 2027 модельного года. Почему такой ценник и что происходит на рынке - разбираемся.

В Майами дилер продает Ram 1500 TRX 2024 года с пробегом за 139 980 долларов - это заметно выше средней рыночной стоимости и даже превышает цену новой версии 2027 модельного года. Почему такой ценник и что происходит на рынке - разбираемся.

Ситуация с продажей подержанного Ram 1500 TRX в Майами наглядно показывает, как изменились правила игры на рынке мощных пикапов. Дилер просит за машину с пробегом около 4 000 миль астрономические 139 980 долларов, и это на фоне того, что новейшая версия SRT TRX 2027 модельного года стоит дешевле. Такой разрыв в ценах вызывает недоумение даже у опытных автолюбителей.

Ram 1500 TRX давно закрепил статус одного из самых быстрых и мощных пикапов. Однако после завершения выпуска марка неожиданно вернулась с обновлённым SRT TRX 2027 модельного года. Новинка получила слегка изменённый дизайн и ещё более мощный двигатель Hellcat: теперь под капотом 777 л.с. и 922 Нм крутящего момента против прежних 702 л.с. и 881 Нм.

Официальная цена на новый Ram 1500 SRT TRX стартует с отметки 99 995 долларов без учёта дополнительных сборов. Между тем на вторичном рынке появилось предложение модели 2024 года, чья стоимость превышает цену абсолютно нового пикапа следующего поколения. Средняя стоимость TRX 2021–2024 годов на рынке США держится чуть ниже 90 тысяч долларов, поэтому ценник в почти 140 тысяч выглядит как минимум спорно. Возникает вопрос: за что покупатель должен переплачивать почти 40 тысяч долларов по сравнению с новой, более мощной и современной версией?

Эксперты полагают, что подобные предложения существуют на фоне расчёта на покупателей, которые не хотят ждать поставки новой модели или ценят конкретный год выпуска. Но с учётом того, что новая версия уже доступна и превосходит предшественника по характеристикам, такой подход выглядит крайне рискованным.

Эта ситуация — наглядный пример того, как на вторичном рынке формируются цены, не всегда адекватные реальной стоимости автомобиля. В условиях, когда новые модели становятся доступнее и технологичнее, попытка продавцов заработать на ажиотаже может обернуться долгим простоем машины на площадках. Это тревожный сигнал: даже культовые модели далеко не всегда оправдывают завышенные ожидания своих владельцев.

Упомянутые модели: Dodge Ram
Упомянутые марки: Dodge
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж

Похожие материалы Додж

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Тверь Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться