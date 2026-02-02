Дилер выставил на продажу Ram 1500 TRX с пробегом за 140 тысяч долларов — это выше цены абсолютно нового SRT TRX 2027 года

В Майами подержанный Ram 1500 TRX 2024 года продают дороже новой версии 2027 модельного года

В Майами дилер продает Ram 1500 TRX 2024 года с пробегом за 139 980 долларов - это заметно выше средней рыночной стоимости и даже превышает цену новой версии 2027 модельного года. Почему такой ценник и что происходит на рынке - разбираемся.

Ситуация с продажей подержанного Ram 1500 TRX в Майами наглядно показывает, как изменились правила игры на рынке мощных пикапов. Дилер просит за машину с пробегом около 4 000 миль астрономические 139 980 долларов, и это на фоне того, что новейшая версия SRT TRX 2027 модельного года стоит дешевле. Такой разрыв в ценах вызывает недоумение даже у опытных автолюбителей.

Ram 1500 TRX давно закрепил статус одного из самых быстрых и мощных пикапов. Однако после завершения выпуска марка неожиданно вернулась с обновлённым SRT TRX 2027 модельного года. Новинка получила слегка изменённый дизайн и ещё более мощный двигатель Hellcat: теперь под капотом 777 л.с. и 922 Нм крутящего момента против прежних 702 л.с. и 881 Нм.

Официальная цена на новый Ram 1500 SRT TRX стартует с отметки 99 995 долларов без учёта дополнительных сборов. Между тем на вторичном рынке появилось предложение модели 2024 года, чья стоимость превышает цену абсолютно нового пикапа следующего поколения. Средняя стоимость TRX 2021–2024 годов на рынке США держится чуть ниже 90 тысяч долларов, поэтому ценник в почти 140 тысяч выглядит как минимум спорно. Возникает вопрос: за что покупатель должен переплачивать почти 40 тысяч долларов по сравнению с новой, более мощной и современной версией?

Эксперты полагают, что подобные предложения существуют на фоне расчёта на покупателей, которые не хотят ждать поставки новой модели или ценят конкретный год выпуска. Но с учётом того, что новая версия уже доступна и превосходит предшественника по характеристикам, такой подход выглядит крайне рискованным.

Эта ситуация — наглядный пример того, как на вторичном рынке формируются цены, не всегда адекватные реальной стоимости автомобиля. В условиях, когда новые модели становятся доступнее и технологичнее, попытка продавцов заработать на ажиотаже может обернуться долгим простоем машины на площадках. Это тревожный сигнал: даже культовые модели далеко не всегда оправдывают завышенные ожидания своих владельцев.