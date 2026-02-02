Дилер выставил на продажу Ram 1500 TRX с пробегом за 140 тысяч долларов — это выше цены абсолютно нового SRT TRX 2027 года

2 февраля 2026, 18:58
В Майами подержанный Ram 1500 TRX 2024 года продают дороже новой версии 2027 модельного года
В Майами подержанный Ram 1500 TRX 2024 года продают дороже новой версии 2027 модельного года
В Майами дилер продает Ram 1500 TRX 2024 года с пробегом за 139 980 долларов - это заметно выше средней рыночной стоимости и даже превышает цену новой версии 2027 модельного года. Почему такой ценник и что происходит на рынке - разбираемся.
Ситуация с продажей подержанного Ram 1500 TRX в Майами наглядно показывает, как изменились правила игры на рынке мощных пикапов. Дилер просит за машину с пробегом около 4 000 миль астрономические 139 980 долларов, и это на фоне того, что новейшая версия SRT TRX 2027 модельного года стоит дешевле. Такой разрыв в ценах вызывает недоумение даже у опытных автолюбителей.
Ram 1500 TRX давно закрепил статус одного из самых быстрых и мощных пикапов. Однако после завершения выпуска марка неожиданно вернулась с обновлённым SRT TRX 2027 модельного года. Новинка получила слегка изменённый дизайн и ещё более мощный двигатель Hellcat: теперь под капотом 777 л.с. и 922 Нм крутящего момента против прежних 702 л.с. и 881 Нм.
Официальная цена на новый Ram 1500 SRT TRX стартует с отметки 99 995 долларов без учёта дополнительных сборов. Между тем на вторичном рынке появилось предложение модели 2024 года, чья стоимость превышает цену абсолютно нового пикапа следующего поколения. Средняя стоимость TRX 2021–2024 годов на рынке США держится чуть ниже 90 тысяч долларов, поэтому ценник в почти 140 тысяч выглядит как минимум спорно. Возникает вопрос: за что покупатель должен переплачивать почти 40 тысяч долларов по сравнению с новой, более мощной и современной версией?
Эксперты полагают, что подобные предложения существуют на фоне расчёта на покупателей, которые не хотят ждать поставки новой модели или ценят конкретный год выпуска. Но с учётом того, что новая версия уже доступна и превосходит предшественника по характеристикам, такой подход выглядит крайне рискованным.
Эта ситуация — наглядный пример того, как на вторичном рынке формируются цены, не всегда адекватные реальной стоимости автомобиля. В условиях, когда новые модели становятся доступнее и технологичнее, попытка продавцов заработать на ажиотаже может обернуться долгим простоем машины на площадках. Это тревожный сигнал: даже культовые модели далеко не всегда оправдывают завышенные ожидания своих владельцев.
Похожие материалы Додж
-
30.01.2026, 07:37
Производство двигателей HEMI для Ram вырастет втрое: Stellantis готовит масштабный рывок
Stellantis объявил о значительном увеличении производства двигателей HEMI для Ram. Причина - рекордное количество заказов. Как изменится ситуация на рынке и чего ждать владельцам и дилерам - в нашем материале.Читать далее
-
27.01.2026, 05:01
Владелец Ram 1500 TRX отказался продавать пикап за 85 500 долларов
В 2021 году владелец Ram 1500 TRX заплатил за новый пикап 96 000 долларов, а спустя годы и тысячи километров решил расстаться с машиной. Однако даже предложение в 85 500 долларов его не устроило. Почему так происходит - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
18.01.2026, 05:19
Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде
В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.Читать далее
-
15.01.2026, 18:27
Владелец не хочет расставаться с Ram 1500 TRX даже за 7,5 млн рублей
Ram 1500 TRX 2022 года с пробегом и доработками не нашел покупателя на аукционе. Владелец отказался продавать его за 76 588 долларов, хотя сам купил почти за 97 тысяч. Почему машина не ушла с молотка - вопрос открытый. Интрига вокруг этой сделки только нарастает.Читать далее
-
15.01.2026, 07:56
Руководитель Ram усомнился в темпах электрификации и признал любовь к V8
Глава Ram высказал сомнения в скорости перехода на электромобили. Он отметил, что покупатели пикапов по-прежнему выбирают V8. Электрификация, по его мнению, идет быстрее, чем готовы потребители. Вопрос о будущем рынка остается открытым.Читать далее
-
15.01.2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
25.12.2025, 12:44
Редкий Ram 1500 TRX с твин-турбо и пробегом 52 тыс. км выставлен на аукцион
На аукционе появился Ram 1500 TRX 2021 года с твин-турбо и пробегом 32 700 миль (52 600 км). Владелец добавил множество опций и улучшений. Торги завершатся 1 января 2026 года. Текущая ставка - 10 000 долларов (785 000 рублей). Интерес к этому пикапу растет, и финальная цена может удивить.Читать далее
-
23.12.2025, 10:41
Stellantis отзывает Ram 2500-5500 из-за риска отключения подушки и системы стабилизации
Ram отзывает десятки тысяч пикапов из-за сбоя в электронике. Водители могут остаться без защиты в аварии. Подробности о масштабной сервисной кампании держатся в секрете. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок. Следите за развитием событий.Читать далее
